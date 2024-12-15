CANLI YAYIN: Fenerbahçe 0-0 Başakşehir CANLI ANLATIM - Trendyol Süper Lig 2024/2025 sezonu 16. haftası
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir'i konuk ediyor.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı Ozan Ergün yönetiyor. Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Olguncan yapıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Özdamar oturuyor.
Geride kalan 14 lig maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Jose Mourinho'nun öğrencileri, 32 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.
Son lig mücadelesinde Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, hafta içinde sahasında UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybetti.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Kostic, Amrabat, Fred, İrfan Can, Szymanski, Oğuz, Dzeko
Başakşehir: Deniz, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek.
CANLI ANLATIM | Fenerbahçe 0-0 Başakşehir
2' OFSAYT! Başakşehir, rakip ceza sahasının sol tarafından kullandığı taç atışı sonrasında Crespo, penaltı noktasının solundan sağ ayak içiyle vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi fakat Deniz Türüç'ün Crespo'ya verdiği pas ofsayt olarak değerlendirildi.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
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