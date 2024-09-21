CANLI YAYIN: Fenerbahçe - Galatasaray CANLI ANLATIM - 2024 / 2025 sezonu Trendyol Süper Lig'in 6. haftası
Süper Lig'in 6. haftasında dev maçta Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Süper Lig'in 6. haftasında dev maçta Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşacak.
Ülker Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayacak 6. hafta mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak.
Süper Lig'de 5 maçta 5 galibiyete elde eden sarı-kırmızılı ekip, 15 puanla sıralamasının en üst basamağında yer alıyor.
Ligde geride kalan 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, haftaya 13 puanla 2. sırada giriyor.
Fenerbahçe'de tek eksik Osayi-Samuel
Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde tek eksik isim bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak takımla çalışmalara başlayamayan Bright Osayi-Samuel'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Galatasaray'da tek eksik Ziyech
Sarı-kırmızılı ekipte Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.
Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, Fenerbahçe ile oynanacak maçta görev alamayacak.
İşte 11'ler
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Fred, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko.
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper, Yunus, Osimhen.
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