CANLI YAYIN: Fenerbahçe - Galatasaray CANLI ANLATIM - 2024 / 2025 sezonu Trendyol Süper Lig'in 6. haftası

Yayınlanma: 21.09.2024 - 19:04

Güncelleme: 21.09.2024 - 19:04

Süper Lig'in 6. haftasında dev maçta Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşacak.

Ülker Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayacak 6. hafta mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak.

Süper Lig'de 5 maçta 5 galibiyete elde eden sarı-kırmızılı ekip, 15 puanla sıralamasının en üst basamağında yer alıyor.

Ligde geride kalan 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, haftaya 13 puanla 2. sırada giriyor.

Fenerbahçe'de tek eksik Osayi-Samuel

Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde tek eksik isim bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak takımla çalışmalara başlayamayan Bright Osayi-Samuel'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray'da tek eksik Ziyech

Sarı-kırmızılı ekipte Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, Fenerbahçe ile oynanacak maçta görev alamayacak.

İşte 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Fred, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko.

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper, Yunus, Osimhen.