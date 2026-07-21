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CANLI YAYIN: Fenerbahçe 0-0 Gornik Zabrze | CANLI ANLATIM: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu

CANLI YAYIN: Fenerbahçe 0-0 Gornik Zabrze | CANLI ANLATIM: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu

21.07.2026 19:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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CANLI YAYIN: Fenerbahçe 0-0 Gornik Zabrze | CANLI ANLATIM: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında kendi evinde Gornik Zabrze ile karşılaşıyor. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle mücadele ediyor.

Chobani Stadı'ndaki müsabaka, saat 21.00'de başladı. 

Karşılaşmayı, Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetiyor. Lukjancukas'ın yardımcılıklarını Litvanyalı Mangirdas Mirauskas ile Aleksandras Stepanovas yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Litvanya Futbol Federasyonundan Vilius Paulauskas.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Mert Günok, Skriniar, Oosterwolde, Nathan Ake, Semedo, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Kerem, Talisca.

Gornik Zabrze: Schulze, Janicki, Sacek, Josema, Janza, Dientz, Sadilek, Urbanski, Khlan, Ikia Dimi, Prekop.

Canlı | Fenerbahçe 0-0 Gornik Zabrze

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.

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