CANLI YAYIN: Fenerbahçe - Manchester United CANLI ANLATIM - 2024/2025 Sezonu UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftası
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaşacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek.
Ülker Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev alacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.
UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, ikinci maçında Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.
Sarı-lacivertli ekip 4 puanla 13. sırada yer alıyor.
Sahasında Twente ile 1-1, deplasmanda da Porto'yla 3-3 berabere kalan Manchester United, 2 puanla 21. sırada.
11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri.
Manchester United: Onana, Dalot, De Ligt, Lindelöf, Martinez, Ugarte, Eriksen, Garnacho, Mazraoui, Rashford, Zirkzee.
Spor Haberleri
- Zorlu mücadelede 11'ler belli oldu!
- Fransa'da 11'ler belli oldu!
- Beşiktaş'tan Yunus Akgün'ün cezasına tepki!
- Suudi Arabistan'da Roberto Mancini dönemi sona erdi!
- Yunus Akgün'ün cezası belli oldu!
- TFF'den saygı duruşu ve siyah bant kararı
- İsmail Kartal'a iki ülkeden teklif!
- Lille'den Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk!
- Fred'den United sözleri: 'Bize karşı...'
- Sergen Yalçın'dan Nuri Şahin'e sert sözler
En Çok Okunan Haberler
-
- Kimlikleri belli oldu
- Terör örgütü elebaşı Öcalan'dan ilk mesaj!
- Haydarpaşa’da ‘acele’ tahliye
- Teröristlerin saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
- Kadın teröristin de kimliği belli oldu!
- 'Arabanın bagajına koymuşlar, sırtından vurdular'
- Eşinin gönderdiği çiçeği almak isterken şehit olmuş
- O isim görevden alındı
- Kandilsiz Apo, Demirtaşsız DEM
- Özgür Özel 'zamanlamaya' dikkat çekti!