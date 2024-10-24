CANLI YAYIN: Fenerbahçe - Manchester United CANLI ANLATIM - 2024/2025 Sezonu UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftası

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaşacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

CANLI YAYIN: Fenerbahçe - Manchester United CANLI ANLATIM - 2024/2025 Sezonu UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftası
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.10.2024 - 20:55

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev alacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, ikinci maçında Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

Sarı-lacivertli ekip 4 puanla 13. sırada yer alıyor.

Sahasında Twente ile 1-1, deplasmanda da Porto'yla 3-3 berabere kalan Manchester United, 2 puanla 21. sırada.

11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri.

Manchester United: Onana, Dalot, De Ligt, Lindelöf, Martinez, Ugarte, Eriksen, Garnacho, Mazraoui, Rashford, Zirkzee.


Etiketler: #fenerbahçe #manchester united #uefa avrupa ligi #Canlı yayın
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler