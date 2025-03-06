CANLI YAYIN: Fenerbahçe - Rangers CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında kendi sahasında Rangers ile karşı karşıya gelecek. Saat 20:45'te başlayacak mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlayacak.
Ülker Stadı'nda ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını vatandaşları Jose Naranjo ile Guadalupe Porras Ayuso, üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Jose Luis Munuera yapacak. Mücadelede Cesar Soto Grado VAR, Valentin Gomez AVAR olarak görev alacak.
Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ağırlayacağı rakibi karşısında galip gelerek rövanş öncesinde avantajlı skor elde etmeye çalışacak.
Müsabakanın rövanşı 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Amrabat, Szymanski, Mert Müldür, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.
Rangers: Butland, Tavernier, Rıdvan Yılmaz, Pröpper, Souttar, Barron, Dessers, Diomande, Cerny, Jefte, Raskin
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