CANLI YAYIN: Fenerbahçe - Rizespor CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 22. hafta mücadelesi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında kendi sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Saat 19:00'da başlayacak mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

CANLI YAYIN: Fenerbahçe - Rizespor CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 22. hafta mücadelesi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2025 - 18:04

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Burak Pakkan yönetecek. Kerem Ersoy ve Samet Çiçek, mücadelede yardımcı hakem olarak görev yapacak.  Fenerbahçe - Rizespor maçının VAR hakemi Belçikalı Bert Put oldu.

Ligde çıktığı 20 karşılaşmada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe, 48 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Lige verilen aranın ardından Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor ve Göztepe'yi mağlup eden Jose Mourinho'nun ekibi, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Diego Carlos, Skriniar, Levent, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz, Kostic, Dzeko, En-Nesyri.

Rizespor: Tarık, Mithat, Mosci, Samet, Hojer, Papanikolau, Hadziahmetovic, Olawoyin, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe


Etiketler: #fenerbahçe #çaykur rizespor #süper lig #Canlı yayın

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