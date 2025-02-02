CANLI YAYIN: Fenerbahçe - Rizespor CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 22. hafta mücadelesi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında kendi sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Saat 19:00'da başlayacak mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Burak Pakkan yönetecek. Kerem Ersoy ve Samet Çiçek, mücadelede yardımcı hakem olarak görev yapacak. Fenerbahçe - Rizespor maçının VAR hakemi Belçikalı Bert Put oldu.
Ligde çıktığı 20 karşılaşmada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe, 48 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Lige verilen aranın ardından Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor ve Göztepe'yi mağlup eden Jose Mourinho'nun ekibi, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can, Diego Carlos, Skriniar, Levent, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz, Kostic, Dzeko, En-Nesyri.
Rizespor: Tarık, Mithat, Mosci, Samet, Hojer, Papanikolau, Hadziahmetovic, Olawoyin, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe
Spor Haberleri
- Galatasaray'dan 2 isim için sakatlık açıklaması!
- Alanyaspor'a kötü haber: Fenerbahçe maçında yok!
- Fatih Karagümrük deplasmanda puanı çıkardı!
- Amedspor son dakikada yıkıldı!
- Göztepe'ye Alanyaspor çelmesi!
- Dans Sporu Türkiye Şampiyonası İstanbul'da gerçekleşti
- Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
- Derbide kazanan Fenerbahçe!
- Galatasaray'dan transfer açıklaması!
- Fenerbahçe'den Ahmetcan hamlesi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanık Dr. İlker Gönen cezaevinde intihar etti!
- Bilirkişi ruhsatsız çıktı!
- 9 anketin ortalamasında çarpıcı sonuç!
- Okullar bir gün daha tatil edildi
- TAG Otoyolu'nda feci kaza: TIR ve otomobil yandı
- Narin Güran davasında yeni gelişme
- Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı
- 'Tek bir nedeni var...'
- Uçum, teğmenlerin ihracını böyle savundu!
- Erdoğan'dan üstü kapalı 'İmamoğlu' açıklaması