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CANLI YAYIN: Fenerbahçe 1-0 Sturm Graz | CANLI ANLATIM: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu İlk Maç

CANLI YAYIN: Fenerbahçe 1-0 Sturm Graz | CANLI ANLATIM: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu İlk Maç

5.08.2026 19:51:00
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Cumhuriyet Spor
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CANLI YAYIN: Fenerbahçe 1-0 Sturm Graz | CANLI ANLATIM: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu İlk Maç

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında kendi sahasında Sturm Graz ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlıyor.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabaka saat 21.00'de başladı.

Karşılaşmayı, İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetiyor. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Ian Hussin ve Neil Davies yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakem ise Robert Jones.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Mert, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Kante, Guendouzi, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Greenwood, Talisca.

Sturm Graz: Khudyakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Seidl, Weinhandl, Stankovic, Hödl, Wlodarczyk, Jatta.

Canlı | Fenerbahçe 1-0 Sturm Graz

10' GOL | Fenerbahçe, Talisca'nın golü ile karşılaşmada öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı. Başarılar Fenerbahçe...

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