CANLI YAYIN: Galatasaray 1-2 Barcelona

17 Mart 2022 Perşembe, 17:51

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlıyor.

Nef Stadı'nda 20.45'te başlayan mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetiyor.

Galatasaray ile Barcelona bugüne kadar Avrupa kupalarında 9 kez rakip oldu. Hepsi Şampiyonlar Ligi'nde oynanan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 1 kez sahadan galip ayrılırken, İspanyol temsilcisi ise 5 kez kazandı. 3 müsabaka da berabere sona erdi.

AVRUPA KUPALARINDA 302. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 301 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 106 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 81 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar rakip fileleri 400 kez havalandırırken, kalesinde ise 446 gol gördü.

BU SEZON AVRUPA'DA 13 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında 13 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde 5 galibiyet alırken, 2 kez mağlup oldu, 6 kez de berabere kaldı. Cimbom, bu sezon Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye iki maçta da kaybetti, daha sonra oynadığı 11 müsabakada ise yenilgi yüzü görmedi.

İLK 11'LER

Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Babel, Gomis

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, Frenkie De Jong, Torres, Traore, Aubameyang