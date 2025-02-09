CANLI YAYIN: Galatasaray - Adana Demirspor CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 23. hafta mücadelesi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor.
RAMS Park'taki müsabaka, saat 19.00'da başladı. Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Danimarkalı hakem Jakob Alexander Sundberg oturuyor.
11'LER
Galatasaray: Günay, Sanchez, Cuesta, Kaan, Jelert, Sara, Mertens, Sallai, Ahmed, Morata, Osimhen
Adana Demirspor: Deniz, Semih, Tolga, Arda, Abdulsamet, İzzet, Maestro, Tayfun, Barasi, Nabil, Aimbetov
CANLI ANLATIM | Galatasaray 1-0 Adana Demirspor
16' TEHLİKELİ ATAK! Taç atışını kullanan Jelert, topu ceza sahasındaki Osimhen'e gönderdi. Osimhen'in içeriye çevirdiği topta vuruşu yapan Ahmed'in vuruşunda top çizgiden çıkarıldı!
12' GOL | Alvaro Morata, penaltı noktasında topu ve Deniz'i ters köşelere göndererek Galatasaray'ı 1-0 öne geçiriyor!
11' PENALTI! Galatasaray, topu Adana Demirspor defansından kazanarak ceza sahasına girdi. Mertens topu kurtardı, Semih Güler'in ayağına takıldı ve penaltı kararı çıktı!
9' Ahmed Kutucu'nun orta alandan attığı ara pas Mertens için hızlı. Top Deniz'de kaldı.
7' Sallai'nin sağ kanattan dikine attığı top, Morata için hızlı. Top dışarıya çıkıyor.
6' İzzet'in orta sahadan attığı uzun top hızlı. Top kaleci Günay'da kaldı.
4' Sara'nın kullandığı serbest vuruşta Maestro topu karşıladı.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
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