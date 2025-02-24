CANLI YAYIN: Galatasaray - Fenerbahçe FK CANLI ANLATIM - 2024/2025 Trendyol Süper Lig 25. haftası

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu mücadele ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

CANLI YAYIN: Galatasaray - Fenerbahçe FK CANLI ANLATIM - 2024/2025 Trendyol Süper Lig 25. haftası
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.02.2025 - 19:04

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında 24 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Rams Park'ta oynanacak olan ve saat 20.00'de başlayacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic'in üstleneceği derbinin dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak.

Süper Lig'de çıktığı 23 mücadelede 20 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, yoluna namağlup devam ediyor. Ligde 63 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-lacivertli ekip ise 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 57 puan topladı. Zirvenin en yakın takipçisi Fenerbahçe, ikinci sırada yer alıyor.

11'LER

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper, Osimhen.

Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Yusuf, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En Nesyri.


Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #Trendyol Süper Lig

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