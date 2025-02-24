CANLI YAYIN: Galatasaray - Fenerbahçe FK CANLI ANLATIM - 2024/2025 Trendyol Süper Lig 25. haftası
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu mücadele ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında 24 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Rams Park'ta oynanacak olan ve saat 20.00'de başlayacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic'in üstleneceği derbinin dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak.
Süper Lig'de çıktığı 23 mücadelede 20 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, yoluna namağlup devam ediyor. Ligde 63 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-lacivertli ekip ise 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 57 puan topladı. Zirvenin en yakın takipçisi Fenerbahçe, ikinci sırada yer alıyor.
11'LER
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper, Osimhen.
Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Yusuf, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En Nesyri.
Spor Haberleri
- Dev derbide 11'ler belli oldu!
- Ibrahimovic'ten eleştirilere sert yanıt!
- Fenerbahçe Medicana, Zerenspor'a set vermedi!
- Fenerbahçe'nin rakibinin yeni hocası belli oldu!
- Felipe Melo'dan derbi paylaşımı: 'Bugün savaş var'
- Galatasaraylı yıldız Gabriel Sara'dan derbi şaşkınlığı!
- Jayden Oosterwolde'den Galatasaray maçı paylaşımı!
- Dursun Özbek'ten flaş açıklama!
- Montella'dan canlı yayında Kenan Yıldız'a sürpriz çıkış!
- Rıdvan Dilmen'den dev derbi için sürpriz tahmin!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ekrem Bey'in diploması yok sayılırsa...'
- Sergen Yalçın'dan flaş derbi tahmini!
- Kutuplaştırıcı tavırdan vazgeçilmeli
- Saat verildi, avukatları belgeleri paylaşacak
- Özel ve Dervişoğlu'ndan ortak açıklama
- Bayraktaroğlu'nun Ali Koç ve MHP iddiası gündem oldu
- Gerekçesini canlı yayında anlattı!
- İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama
- Erdoğan'ın eski metin yazarı AKP'yi topa tuttu
- Tamer Karadağlı'dan beklenen açıklama!