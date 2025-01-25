CANLI YAYIN: Galatasaray 1-0 Konyaspor CANLI ANLATIM - 2024 / 2025 Sezonu Trendyol Süper Lig'in 21. haftası
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşıyor.
RAMS Park'ta oynanan maç saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Polonyalı Pawel Raczkowski oturuyor.
İŞTE 11'LER
Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kaan, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen
Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Oğulcan, Ndao, Melih İbrahimoğlu, Yusuf, Kramer
Canlı | Galatasaray 1-0 Konyaspor
45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.
45' Karşılaşmanın ilk yarısına 4 dakika ilave edildi.
38' Osimhen, orta alanda Ndao'ya faul yaptı.
35' Barış Alper, rakip yarı alanın sağında Yusuf Erdoğan'a faul yaptı.
32' Yunus Akgün, orta sahanın solunda Adil'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
26' Kullanılan serbest vuruşta Galatasaray savunması topu karşıladı. Sağ kanata açılan topta Adil, kaleye doğru çevirdi. Muslera, parmaklarının ucuyla topu çeldi. Konyaspor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.
25' Yusuf Erdoğan, rakip ceza sahasının sol tarafında Sallai'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Konyaspor, serbest vuruş kullanacak.
22' GOL | Osimhen, penaltıdan bulduğu gol ile Galatasaray'ı öne geçirdi.
20' Hakem Halil Umut Meler, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.
19' Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu monitörde izlemeye davet edildi.
18' Osimhen, rakip ceza sahasında Adil ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular hakem Halil Umut Meler'e penaltı itirazlarında bulunuyor...
16' Melih, sol kanattan topu sürerek ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Yusuf Erdoğan topu çevirmek istedi ancak yardımcı hakem topun çıktığını belirtti. Galatasaray, kale vuruşu kullanacak.
14' Yusuf Erdoğan, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Top, kaleci Muslera'da kaldı.
8' Mertens, orta alandan topu rakip kaleye sürerek rakip ceza sahasına hareketlenen Osimhen'e derin bir top gönderdi. Osimhen, kaleci Slowik'i geçip meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kaldırıldı.
7' Mertens'in kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasının solunda Torreira kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
6' Barış Alper, Konyaspor yarı alanının solunda Boranijasevic'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak. Topun başında Mertens.
3' Sallai, orta alanda Yusuf Erdoğan'a faul yaptı.
2' Kullanılan köşe vuruşunda Galatasaray savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.
2' Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Mertens, ceza yayında bulunan Barış Alper'e yerden çevirdi ancak Barış'ı geçen topta Konyaspor Kramer ile sol kanattan atağa çıktı. Kramer'in sol kanattan ceza sahasına açtığı ortayı Abdülkerim, dışarı gönderdi. Konyaspor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.
1' Jakobs, sol kanattan çizgiye inerek ortalamak istedi ancak Konyaspor, savunması araya girerek topu dışarı gönderdi. Galatasaray, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
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