CANLI YAYIN: Galatasaray - Tottenham CANLI ANLATIM - 2024/2025 Sezonu UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftası

Yayınlanma: 07.11.2024 - 19:41

Güncelleme: 07.11.2024 - 20:55

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz temsilcisi Tottenham'ı konuk ediyor.

RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayan müsabaka, TRT 1'den yayımlanıyor.

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup eden sarı-kırmızılı takım, "Kupa 2"de çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, 7 puanla 4. haftaya averajla 5. sırada girdi.

Tottenham ise Avrupa Ligi'ndeki yoluna 3'te 3 yaparak devam ediyor. Kuzey Londra temsilcisi, 9 puan ile averajla ikinci sırada yer aldı.

İŞTE 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Barış, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Icardi, Osimhen.

Tottenham: Forster, Porro, Dragusin, Davies, Gray, Bergwal, Bissouma, Maddison, Johnson, Lanksheare, Son

CANLI ANLATIM | Galatasaray 1-0 Tottenham

6' GOL | Sara'nın kullandığı serbest vuruş savunmadan sekti. Ceza sahası dışından topa harika vuran Yunus, kaleciyi mağlup etti. İnanılmaz bir GOL.

2' Tottenham'da Will Lankshear savunma arkasında topla buluştu, karar ofsayt!

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.