CANLI YAYIN: Galatasaray - Trabzonspor CANLI ANLATIM - 2024/2025 Trendyol Süper Ligi 16. haftası

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…

CANLI YAYIN: Galatasaray - Trabzonspor CANLI ANLATIM - 2024/2025 Trendyol Süper Ligi 16. haftası
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2024 - 19:54

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile sahasında karşılaşıyor.

RAMS Park'ta saat 21.00'de başlayan müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor. VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturuyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 14 maça çıkan Galatasaray, 12 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan "Cimbom" topladığı 38 puanla haftaya zirvede girdi.

Trabzonspor ise 14 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayarak, ligde 16 puanla 15. sırada yer aldı.

11'LER

Galatasaray: Muslera, Jelert, Davinson, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Sallai, Barış Alper.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza.

CANLI ANLATIM | Galatasaray 0-0 Trabzonspor

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.


Etiketler: #galatasaray #Trendyol Süper Lig #trabzonspor

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