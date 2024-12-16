CANLI YAYIN: Galatasaray - Trabzonspor CANLI ANLATIM - 2024/2025 Trendyol Süper Ligi 16. haftası
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile sahasında karşılaşıyor.
RAMS Park'ta saat 21.00'de başlayan müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor. VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturuyor.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 14 maça çıkan Galatasaray, 12 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan "Cimbom" topladığı 38 puanla haftaya zirvede girdi.
Trabzonspor ise 14 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayarak, ligde 16 puanla 15. sırada yer aldı.
11'LER
Galatasaray: Muslera, Jelert, Davinson, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Sallai, Barış Alper.
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza.
CANLI ANLATIM | Galatasaray 0-0 Trabzonspor
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
Spor Haberleri
- Adana Demirsporlu futbolcudan büyük fedakarlık
- Zorlu mücadelede ilk düdük çaldı!
- Onur Özütoprak kimdir?
- Beşiktaş'a deplasmanda büyük şok!
- Tahkim Kurulu'ndan Dursun Özbek kararı!
- Lamine Yamal'dan Barcelona'ya kötü haber!
- 2025 UEFA Süper Kupa maçının adresi belli oldu!
- Penaltı kaçırmıştı: Rangers'tan Rıdvan Yılmaz'a destek!
- Fenerbahçe'den üç isim için sakatlık açıklaması!
- Emre Sakcı: 'Daha büyük hedeflerim var'
En Çok Okunan Haberler
-
- Salim ve Enes'in sildiği mesajlar ortaya çıktı
- Dönmek isteyen gençler için şartını açıkladı
- Beşar Esad'dan ilk açıklama
- Bir acayip Türkiye hikâyesi
- CHP'de kritik isme ihraç yolu
- Acemoğlu'ndan Türkiye'ye kritik uyarı
- Bilal Erdoğan'dan 'helalleşme' isyanı
- CHP'li 6 belediyenin hesabına bloke konuldu!
- Jose Mourinho'dan genç futbolcuya övgü!
- İmamoğlu'ndan ilk 'bloke' açıklaması