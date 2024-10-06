CANLI YAYIN: Gaziantep FK 0-0 Beşiktaş CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 8. hafta mücadelesi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Mücadele ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'nin konuğu oluyor.
Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadele saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi Muhammet Ali Metoğlu yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturuyor.
11'LER
Gaziantep FK: Dioudis, Emre Taşdemir, Saborit, Viana, Ertuğrul, Ndiaye, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Sorescu, Okereke.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.
CANLI ANLATIM | Gaziantep FK 0-0 Beşiktaş
18' Beşiktaş'ta Muçi, merkezden topu sürerek Joao Mario'ya yerden pasını verdi. Joao Mario Ceza sahasının sol tarafına koşu yapan Immobile'ye pasını verdi. Gaziantep savunması araya girerek tehlikeyi önledi.
14' Gaziantep'te Maxim, ceza sahası sağ tarafına koşu yapan Sorescu'ya uzun bir pas gönderdi. Soresu topa yetişemedi. Beşiktaş kale vuruşu kullanacak.
13' Beşiktaş'ta Rafa Silva sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Gaziantep savunnmasında Viana araya girerek tehlikeyi önledi.
11' Beşiktaş'ta Masuaku'nun sol ayağıyla vurduğu frikik baraja çarparak üstten dışarı çıktı.
10' Beşiktaş'ta Muçi sol kanattan ceza sahasına girmek istedi. Kozlowski, Muçi'nin formasını çekerek Muçi'yi düşürdü. Beşiktaş, yayın sol tarafından serbest vuruş kullanacak.
5' Gaziantep'de Kozlowski sol kanattan top sürerek Beşiktaş ceza sahasına girdi. Beşiktaş savunması araya girerek tehlikeyi önledi.
4' Gaziantep'te Maxim sol kanattan ceza sahasına orta yaptı. Ceza sahasının içindeki Okereke sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Top üstten dışarı gitti.
3' Gaziantep'de Kozlowski yaydan sağ ayak içiyle kaleye yerden bir şut çekti. Top kaleci Mert'te kaldı.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
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