CANLI YAYIN: Gaziantep FK 0-0 Trabzonspor CANLI ANLATIM - 2024 / 2025 sezonu Trendyol Süper Lig'in 6. haftası

Yayınlanma: 23.09.2024 - 19:06

Güncelleme: 23.09.2024 - 21:16

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında kapanış mücadelesi Gaziantep FK ve Trabzonspor arasında oynanıyor.

Gaziantep Stadyumu’nda oynanan mücadele bugün saat 20.00’de başlarken beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

11'LER

Gaziantep FK: Sokratis, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp, Kozlowski, Lungoyi, Saborit, Sorescu, Ndiaye, Ömürcan Artan, Bruno Viana, Okereke

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Nwakaeme, Cham, Cihan Çanak, Banza

CANLI ANLATIM | Gaziantep FK 0-0 Trabzonspor

51' Savunma arkasına atılan pasta topla buluşan David Okereke'nin şutunu kaleci Uğurcan kurtardı.

50' Kullanılan kornerde Bruno Viana kafayla gole çok yaklaştı. Kalede Uğurcan başarılı!

49' Furkan'ın yaptığı ortayı Eren karşıladı. Bir korner daha!

48' Sorescu'nun sağ kanattan yaptığı ortayı Ozan Tufan karşıladı. Karar korner!

47' Ömürcan'a yaptığı faulden dolayı Nwakaeme sarı kart gördü.

46' İkinci yarının başında oyuna John Lundstram ve Draguş oyunda. Okay ve Cihan oyunda yoklar.

45' Gaziantep FK kulübesine sarı kart çıktı!

45' Enric Saborit'in orta şut karışımı vuruşu Trabzonspor savunmasından sekip Uğurcan'ın kucağına gitti.

38' Ceza sahasının sağ çarprazından kaleyi deneyen Batista Mendy'nin şutunda isabet yok!

36' Eren Elmalı'ya yaptığı faulden dolayı Furkan sarı kart gördü.

34' Kacper Kozlowski'ye yaptığı hareketten dolayı Okay Yokuşlu sarı kart gördü.

26' Anthony Nwakaeme ceza sahasına gönderdi fakat top doğrudan auta çıktı!

25' Kacper Kozlowski ceza sahasının içinde yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan oyunu devam ettirdi.

23' Pedro Malheiro sol kanata Anthony Nwakaeme'ye gönderdi fakat Ömürcan kademede başarılı!

17' Gaziantep gole çok yaklaştı! Ömürcan sağ kanattan driplingle topu getirdi. Ortaya David Okereke'ye çevirdi. Okereke'nin şutu direkten dışarı gitti.

16' Ozan Tufan'dan seken topu alan Banza harika bir dönüş yaparak kaleyi denedi fakat top dışarıda!

12' Trabzonspor'da Okay uzaklardan kaleyi denedi. Gaziantep savunması karşıladı.

8' Furkan'ın sağ kanattan açtığı ortayı Trabzonspor savunması savuşturdu.

7' Serbest vuruş barajdan döndü. Dönen topu Ömürcan tamamladı Uğurcan parmaklarıyla topu çeldi.

5' Kacper Kozlowski yerde kaldı. Karar faul! Gaziantep FK tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazanıyor.

4' Gaziantep sol kanattan Christopher Lungoyi ile geldi. Lungoyi çalımlarla ceza sahasına girdi fakat savunmanın arasında kaldı ve topu kaybetti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.