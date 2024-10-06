CANLI YAYIN: Gaziantep FK 0-1 Beşiktaş CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 8. hafta mücadelesi

Yayınlanma: 06.10.2024 - 18:08

Güncelleme: 06.10.2024 - 20:38

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'nin konuğu oluyor.

Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadele saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi Muhammet Ali Metoğlu yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturuyor.

11'LER

Gaziantep FK: Dioudis, Emre Taşdemir, Saborit, Viana, Ertuğrul, Ndiaye, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Sorescu, Okereke.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.

CANLI ANLATIM | Gaziantep FK 0-1 Beşiktaş

68' Beşiktaş'ta Rafa Silva ceza sahasının sol tarafından sağ ayağının içiyle şutunu çekti. Top kaleci Dioudis'in kucağında kaldı.

67' Beşiktaş'ta Immobile ve Joao Mario oyundan çıktı. Yerlerine Mustafa Hekimoğlu ile Rashica girdi.

66' Beşiktaş' serbest vuruşu Massuaku ile kullandı. Massuaku sol ayağının üstüyle sert bir şut çekti fakat top yandan dışarı gitti.

64' Beşiktaş rakip yarı alan yayının sağ tarafında Joao Mario'nun yerde kalmasının ardından serbest vuruş kazandı. Pozisyona itiraz eden Gaziantep teknik direktörü Selçuk İnan'a sarı kart gördü.

63' Gaziantep'te Ertuğrul yerine Mustafa Eskihellaç oyuna dahil oldu.

59' Beşiktaş'ta Ndour, ceza sahasına koşu yapan Rafa'ya uzun pas gönderdi. Rafa topu kontrol edip önüne aldı fakat Gaziantep savunması araya girerek sol taraftan topu taça gönderdi.

56' Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Maxim'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

54' KAÇTI! Muçi orta alandan topu taşıdı ve ceza sahasına koşu yapan Muçi'ye harika bir pas verdi. Kaleciyle baş başa kalan Rafa şutunu çekti fakat kaleci Dioudis başarılı oldu. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kalktı.

52' Beşiktaş'ta Gedson sol tarafta bulunan Joao Mario'ya uzun pas attı. Mario ceza sahasına girmek istedi fakat savunma topu aldı ve tehlikeyi önledi.

51' Maxim'in ceza sahasına kullandığı serbest vuruşta. Okereke yükseldi ve kafayı vurdu top kaleci Mert'in kucağında kaldı.

49' KAÇTI! Gaziantep'te Okereke savunma arkasına harika bir koşu yaptı.Kaleci ile baş başa kalan Okereke penaltı noktasının solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Kaleci Mert topu kurtardı.

47' Beşiktaş'ta Muçi, sol kanatta bulunan Rafa'ya yerden pas verdi. Rafa'nın ceza sahasına rabona ile açtığı ortayı savunma uzaklaştırdı.

45' Masuaku Gaziantep yarı alanın sol tarafında Saborit'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Saborit bu pozisyonun ardından sarı kart gördü.

45' Gedson merkezden topu harika sürerek Immobile'ye verdi. Immobile'nin sağ ayak içiyle çektii şut savunmadan geri döndü.

41' GOL İPTAL | Gaziantep FK'nin Sorescu ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

38' Immobile, kendi yarı alanının sağ tarafında Kozlowski'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

34' KAÇTI! Gaziantep'te Okereke, kaleci Mert ile baş başa kaldı. Mert Günok açıldı. Okereke'nin aşırtma vuruşu yandan dışarı gitti.

33' KAÇTI! Beşiktaş'ta Gedson sağ kanattan hızla Gaziantep kalesine topu sürdü. Ceza sahasının sol tarafına koşu yapan Muçi'ye yerden pasını gönderdi. Muçi'nin şutu üstten auta gitti.

31' GOL | Immobile penaltıdan attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiriyor.

29' PENALTI! Hakem Muhammet Meteoğlu VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

28' Hakem VAR uyarısı sonrası Monitör'de pozisyonu izlemeye gitti.

26' KAÇTI! Beşiktaş'ta kaleci Mert sol kanatta bulunan Muçi'ye harika bir uzun top attı. ceza sahasına koşu yapan Rafa'ya yerden bir pas gönderdi. Kaleciyle baş başa kalan Rafa'nın çektiğ şutu kaleci Diodis kurtardı. Pozisyon'un devamında Immobile yerde kaldı. Hakem VAR ile pozisyonu değerlendiriyor.

22' Beşiktaş'ta Muçi ceza sahasının sol tarafından sağ ayak içiyle şutunu çekti. Top yandan dışarı gitti.

21' Sakatlanan Paulista'nın yerine Emirhan Topçu oyunda.

20' Okereke, Beşiktaş kalesine hücum ederken Paulista araya girdi ve tehlkeyi önledi fakat pozisyonun ardından Paulista kedndini yere bıraktı.

18' Beşiktaş'ta Muçi, merkezden topu sürerek Joao Mario'ya yerden pasını verdi. Joao Mario Ceza sahasının sol tarafına koşu yapan Immobile'ye pasını verdi. Gaziantep savunması araya girerek tehlikeyi önledi.

14' Gaziantep'te Maxim, ceza sahası sağ tarafına koşu yapan Sorescu'ya uzun bir pas gönderdi. Soresu topa yetişemedi. Beşiktaş kale vuruşu kullanacak.

13' Beşiktaş'ta Rafa Silva sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Gaziantep savunnmasında Viana araya girerek tehlikeyi önledi.

11' Beşiktaş'ta Masuaku'nun sol ayağıyla vurduğu frikik baraja çarparak üstten dışarı çıktı.

10' Beşiktaş'ta Muçi sol kanattan ceza sahasına girmek istedi. Kozlowski, Muçi'nin formasını çekerek Muçi'yi düşürdü. Beşiktaş, yayın sol tarafından serbest vuruş kullanacak.

5' Gaziantep'de Kozlowski sol kanattan top sürerek Beşiktaş ceza sahasına girdi. Beşiktaş savunması araya girerek tehlikeyi önledi.

4' Gaziantep'te Maxim sol kanattan ceza sahasına orta yaptı. Ceza sahasının içindeki Okereke sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Top üstten dışarı gitti.

3' Gaziantep'de Kozlowski yaydan sağ ayak içiyle kaleye yerden bir şut çekti. Top kaleci Mert'te kaldı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.