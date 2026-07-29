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CANLI YAYIN: Gornik Zabrze 0-0 Fenerbahçe | CANLI ANLATIM: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Rövanşı

CANLI YAYIN: Gornik Zabrze 0-0 Fenerbahçe | CANLI ANLATIM: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Rövanşı

29.07.2026 17:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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CANLI YAYIN: Gornik Zabrze 0-0 Fenerbahçe | CANLI ANLATIM: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Rövanşı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ikinci maçında deplasmanda Gornik Zabrze ile karşı karşıya geliyor Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşıyor.

Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka, TSİ 21.00'de başladı. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.

Mücadeleyi, Belçikalı hakem Lothar D'hondt yönetiyor. D'hondt'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Romain Devillers ve Nico Claes yapıyor.

İLK 11'LER

Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Sadilek, Dietz, Urbanski, Ikia Dimi, Prekop, Ismaheel.

Fenerbahçe: Mert, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Fred, Guendouzi, Asensio, İrfan Can, Kerem, Talisca.

Canlı | Gornik Zabrze 0-0 Fenerbahçe

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı. Başarılar Fenerbahçe...

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