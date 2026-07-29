CANLI YAYIN: Gornik Zabrze 0-0 Fenerbahçe | CANLI ANLATIM: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Rövanşı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşıyor.
Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka, TSİ 21.00'de başladı. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.
Mücadeleyi, Belçikalı hakem Lothar D'hondt yönetiyor. D'hondt'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Romain Devillers ve Nico Claes yapıyor.
İLK 11'LER
Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Sadilek, Dietz, Urbanski, Ikia Dimi, Prekop, Ismaheel.
Fenerbahçe: Mert, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Fred, Guendouzi, Asensio, İrfan Can, Kerem, Talisca.
Canlı | Gornik Zabrze 0-0 Fenerbahçe
1' Karşılaşmada ilk yarı başladı. Başarılar Fenerbahçe...