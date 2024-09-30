CANLI YAYIN: Kayserispor - Beşiktaş CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 7. hafta mücadelesi
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Saat 20:00'de başlayacak mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'un konuğu olacak.
RHG Enetürk Enerji Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Emre Kargın oturacak.
İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Carole, Hasan Ali, Kartal Kayra, Bourabia, Baran Ali, Cardoso, Boa Morte, Nazon.
Beşiktaş: Mert, Rashica, Paulista, Udokhai, Emirhan, Gedson, Ndour, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Immobile.
Etiketler: #beşiktaş #kayserispor #süper lig #canlı
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