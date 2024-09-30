CANLI YAYIN: Kayserispor - Beşiktaş CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 7. hafta mücadelesi

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Saat 20:00'de başlayacak mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

CANLI YAYIN: Kayserispor - Beşiktaş CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 7. hafta mücadelesi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2024 - 19:03

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'un konuğu olacak.

RHG Enetürk Enerji Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Emre Kargın oturacak.

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Carole, Hasan Ali, Kartal Kayra, Bourabia, Baran Ali, Cardoso, Boa Morte, Nazon.

Beşiktaş: Mert, Rashica, Paulista, Udokhai, Emirhan, Gedson, Ndour, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Immobile.


Etiketler: #beşiktaş #kayserispor #süper lig #canlı

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