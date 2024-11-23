CANLI YAYIN: Kayserispor - Fenerbahçe CANLI ANLATIM - 2024 / 2025 Trendyol Süper Ligi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'a konuk olacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bellona Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Samet Çiçek ve Murat Altan yardımcı hakem olarak görev alacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Yaşar Kemal Uğurlu oturacak.
Ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 26 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.
İŞTE 11'LER
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Carole, Kolovetsios, Hasan Ali, Bourabia, Baran Ali, Kartal Kayra, Ramazan, Cardoso, Bahoken.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Kostic, Sofyan Amrabat, Fred, Mert Hakan, Oğuz Aydın, Tadic, En-Nesyri.
Etiketler: #fenerbahçe #kayserispor #Trendyol Süper Lig
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