CANLI YAYIN: Kayserispor - Galatasaray CANLI ANLATIM 2024/2025 sezonu Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşması

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Kayserispor ile karşılaşacak. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

CANLI YAYIN: Kayserispor - Galatasaray CANLI ANLATIM 2024/2025 sezonu Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşması
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2024 - 14:53

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'a konuk olacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. VAR koltuğunda ise Bülent Birincioğlu görev yapacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 15 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 13 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 41 puanla haftaya zirvede girdi.

Bellona Kayserispor ise 3 galibiyet, altışar beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak, 15 puanla 16. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Kartal Kayra, Karimi, Cardoso, Hasan Ali, Boa Morte, Bahoken.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen


Etiketler: #galatasaray #kayserispor #süper lig

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