CANLI YAYIN: Kayserispor - Trabzonspor CANLI ANLATIM 2024-2025 sezonu Süper Lig 22. haftası
Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında Bellona Kayserispor'un konuğu olacak. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…
Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında Bellona Kayserispor'un konuğu olacak. Mücadele beIN Sports ekranlarından yayımlanacak.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Polonyalı hakem Pawel Pskit oturacak.
Süper Lig'de 25 puanla 10. sırada yer alan bordo-mavili takım deplasmanda ilk galibiyetini alarak çıkışını sürdürmek istiyor. 16 puanla 17. sırada bulunan Kayserispor ise yeni hocasıyla sahasında kazanarak yeni bir sayfa açıp kötü gidişata son vermek ve alt sıralardan kurtulmak istiyor.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Bellona Kayserispor'a konuk olacak Trabzonspor, rakibi karşısında 10 sezondur deplasmanda kaybetmedi.
Bordo-mavililer, Bellona Kayserispor ile bugüne dek 27 dış saha maçında 14 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Rakibi karşısında en son dış saha yenilgisini 2012-2013 sezonunda 2-1'lik sonuçla yaşayan Karadeniz ekibi, sonraki 10 sezonda 8 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek yenilgi görmedi.
11'LER
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Arif, Kolovetsios, Hasan Ali, Karimi, Kartal Kayra, Bourabia, Cardoso, Mane, Nazon.
Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Batagov, Eren, Mendy, Umut, Ozan, Visca, Sikan, Banza.
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