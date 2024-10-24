CANLI YAYIN: Lyon - Beşiktaş CANLI ANLATIM - 2024/2025 Sezonu UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftası
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak.
Groupama Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa Ligi'nin ilk 2 haftasında yaptığı maçlarda sahadan puansız ayrıldı. Ajax'a deplasmanda 4-0 yenilen Beşiktaş, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu.
Olimpik Lyon ise organizasyonda çıktığı 2 mücadelede hanesine 6 puan yazdırmayı başardı. Fransa ekibi, Olympiakos'u 2-0, Rangers'ı da 4-1 mağlup etti.
11'LER
Lyon: Perri, Maitland-Niles, Niakhate, Mata, Tagliafico, Cherki, Tolisso, Tessmann, Benrahma, Nuamah, Lacazette
Beşiktaş: Ersin, Svensson-Udokhai-Emirhan-Masuaku, Ndour-Gedson, Muçi-Rafa-Joao Mario, Immobile
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