CANLI YAYIN: Lyon - Beşiktaş CANLI ANLATIM - 2024/2025 Sezonu UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftası

Yayınlanma: 24.10.2024 - 20:52

Güncelleme: 24.10.2024 - 20:53

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak.

Groupama Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa Ligi'nin ilk 2 haftasında yaptığı maçlarda sahadan puansız ayrıldı. Ajax'a deplasmanda 4-0 yenilen Beşiktaş, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu.

Olimpik Lyon ise organizasyonda çıktığı 2 mücadelede hanesine 6 puan yazdırmayı başardı. Fransa ekibi, Olympiakos'u 2-0, Rangers'ı da 4-1 mağlup etti.

11'LER

Lyon: Perri, Maitland-Niles, Niakhate, Mata, Tagliafico, Cherki, Tolisso, Tessmann, Benrahma, Nuamah, Lacazette

Beşiktaş: Ersin, Svensson-Udokhai-Emirhan-Masuaku, Ndour-Gedson, Muçi-Rafa-Joao Mario, Immobile