CANLI YAYIN: Lyon - Beşiktaş CANLI ANLATIM - 2024/2025 Sezonu UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftası

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

CANLI YAYIN: Lyon - Beşiktaş CANLI ANLATIM - 2024/2025 Sezonu UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftası
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.10.2024 - 20:52

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak.

Groupama Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa Ligi'nin ilk 2 haftasında yaptığı maçlarda sahadan puansız ayrıldı. Ajax'a deplasmanda 4-0 yenilen Beşiktaş, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu.

Olimpik Lyon ise organizasyonda çıktığı 2 mücadelede hanesine 6 puan yazdırmayı başardı. Fransa ekibi, Olympiakos'u 2-0, Rangers'ı da 4-1 mağlup etti.

11'LER

Lyon: Perri, Maitland-Niles, Niakhate, Mata, Tagliafico, Cherki, Tolisso, Tessmann, Benrahma, Nuamah, Lacazette

Beşiktaş: Ersin, Svensson-Udokhai-Emirhan-Masuaku, Ndour-Gedson, Muçi-Rafa-Joao Mario, Immobile


Etiketler: #lyon #beşiktaş #uefa avrupa ligi #Canlı yayın
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