CANLI YAYIN: Midtjylland - Beşiktaş | CANLI ANLATIM: UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu Rövanşı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olacak.

Danimarka'nın Herning kentindeki MCH Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. Mücadele, S Sport ekranlarından canlı yayımlanacak.

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan John Brooks yönetecek. Brooks'un yardımcılıklarını Neil Davies ve Nick Greenhalgh üstlenecek.

İlk maçta Tüpraş Stadı'nda rakibini 1-0 mağlup eden Beşiktaş, rövanşta da avantajını koruyarak adını UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yazdırmayı hedefliyor.

İLK 11'LER

Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Erlic, Bech, Osorio, Bravo, Andreasen, Billing, Castillo, Dju, Gue-Sung.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, İlhan, Oh.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte rövanş karşılaşması öncesinde Leandro Trossard, Felix Uduokhai ve Wilfred Ndidi forma giyemeyecek.

İzinli olan Trossard'ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Uduokhai ile ayak bileğinde sakatlığı bulunan Ndidi, Midtjylland deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

AVRUPA'DA 260. MAÇ

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Midtjylland'a konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 260. maçına çıkacak.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 259 karşılaşmada 98 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 349 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 395 gol gördü.

Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa serüveninde eleme turları dahil Türkiye'yi yurt dışında 47 kez temsil etti. Siyah-beyazlılar; Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 7, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 19, UEFA Konferans Ligi'nde ise 2 kez mücadele etti.

UEFA KADROSU

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği A Listesi'nde şu isimler yer alıyor:

Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy.

B Listesi'nde ise Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Emir Yaşar, Mustafa Azem Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Efe Işık, Devrim Şahin, Ali Pağda, Ozan Sevim, Kartal Cengizer, Fahri Kerem Ay ve Ahmet Sami Bircan bulunuyor.

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

İlk maçı 1-0 kazanan siyah-beyazlı ekip, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yazdıracak.

Midtjylland'ın tek farklı galibiyetinde mücadele uzatmalara gidecek. Danimarka temsilcisinin iki veya daha farklı galibiyet alması halinde ise tur atlayan taraf ev sahibi ekip olacak.

MUHTEMEL RAKİP

Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi, Hradec Kralove-Tromsö eşleşmesinin galibi olacak.

İki takım arasında oynanan ilk mücadeleyi Çekya temsilcisi Hradec Kralove, deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

ELENME DURUMUNDA KONFERANS LİGİ'NE GİDECEK

Siyah-beyazlı ekip, Midtjylland'a elenmesi halinde yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek.

Beşiktaş bu senaryoda Bohemian-Ballkani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Eşleşmenin ilk maçını İrlanda temsilcisi Bohemian, Kosova ekibi Ballkani karşısında 2-1 kazandı.