CANLI YAYIN: Slavia Prag - Fenerbahçe CANLI ANLATIM - 2024/2025 UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftası

Yayınlanma: 28.11.2024 - 21:53

Güncelleme: 28.11.2024 - 21:53

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Fortuna Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan Sascha Stegemann düdük çalacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından yayımlanacak.

Marco Achmüller ve Christof Günsch'ün yardımcı hakem olarak görev yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.

İŞTE 11'LER

Slavia Prag: Kinsky, Holes, Zima, Boril, Doudera, Zafeiris, Dorley, Diouf, Michez, Provod, Chory

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko