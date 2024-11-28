CANLI YAYIN: Slavia Prag - Fenerbahçe CANLI ANLATIM - 2024/2025 UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftası
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Fortuna Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan Sascha Stegemann düdük çalacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından yayımlanacak.
Marco Achmüller ve Christof Günsch'ün yardımcı hakem olarak görev yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.
İŞTE 11'LER
Slavia Prag: Kinsky, Holes, Zima, Boril, Doudera, Zafeiris, Dorley, Diouf, Michez, Provod, Chory
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko
Etiketler: #slavia prag #fenerbahçe #Canlı yayın #uefa avrupa ligi
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