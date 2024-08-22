CANLI YAYIN: St. Gallen - Trabzonspor CANLI ANLATIM - 2024/2025 sezonu UEFA Konferans Ligi play-off turu

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, St. Gallen ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de....

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2024 - 20:49
CANLI YAYIN: St. Gallen - Trabzonspor CANLI ANLATIM - 2024/2025 sezonu UEFA Konferans Ligi play-off turu
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin St. Gallen takımına konuk olacak.

Kybunpark'ta TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Portekizli hakem Miguel Nogueira yönetecek. Nogueira'nın yardımcılığını Pedro Martins ve Paulo Bras yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bruno Miguel Carmo Vieira olacak.

Bordo-mavililer, İsviçre temsilcisi karşısında rövanş maçı için avantajlı sonuç elde etmeyi hedefliyor.

11'LER

St. Gallen: Ati-Zigi, Faber, Ambrosius, Vallci, Okoroji, Görtler, Quintilla, Witzig, Toma, Geubbels, Akolo.

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Savic, Denswil, Barisic, Okay, Mendy, Bardhi, Visca, Orsic, Enis Destan.


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