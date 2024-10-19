CANLI YAYIN: Trabzonspor 0-0 Başakşehir CANLI ANLATIM 2024-2025 sezonu Süper Lig 9. haftası

Yayınlanma: 19.10.2024 - 15:07

Güncelleme: 19.10.2024 - 16:15

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlan mücadeleyi, hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturuyor.

Ligde yenilgisi bulunmayan 6 beraberlik ve 1 galibiyet alan Trabzonspor topladığı 9 puanla 10. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir ise 14 puanla haftaya 5. sırada girdi.

11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Lundstram, Eren, Okay, Ozan, Visca, Cham, Draguş, Banza

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Berat, Deniz, Crespo, Kemen, Serdar, Piatek

CANLI ANLATIM | Trabzonspor 0-0 Başakşehir

9' Savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Eren içeri çevirdi. Başakşehir savunması topu karşıladı. Trabzonsporlu futbolcular penaltı bekledi!

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı!