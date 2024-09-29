CANLI YAYIN: Trabzonspor 3-2 Konyaspor CANLI ANLATIM 2024-2025 sezonu Süper Lig 7. haftası

Yayınlanma: 29.09.2024 - 15:05

Güncelleme: 29.09.2024 - 18:01

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Papara Park'ta saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Direnç Tonusluoğlu oturuyor.

Trabzonspor 5 puan ile 14, Konyaspor ise 8 puanla ile 8. sırada yer alıyor.

11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Ozan, Visca, Bardhi, Nwakaeme, Banza.

Konyaspor: Slowik, Nikola, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Pedrinho, Uğurcan, Ndao, Yusuf, Kramer

CANLI ANLATIM | Trabzonspor 3-2 Konyaspor

94' Orsic'in ortasında top Dragus'a çarparak dışarı gitti.

91' Visca ve Banza çıktı. Dragus ve Orsic oyunda!

90' GOL | Ceza sahasına atılan topu önünde bulan Keyta, güzel bir şutla kaleci Uğurcan'ı mağlup etmeyi başardı.

87' Malheiro, Melih'e yaptığı hareketten dolayı sarı kart gördü.

84' Anthony Nwakaeme çıktı. Serdar Saatçı oyunda!

83' Mendy'nin sağ kanattan yaptığı ortada sonuç yok!

80' PENALTI KAÇTI | Umut Nayir'in penaltı atışı direkten dışarı gitti.

77' Topsuz alanda ceza sahasında yapılan faule Halil Umut Meler penaltı verdi.

74' Riechedly Bazoer çıktı. Filip Damjanovic girdi.

73' Riechedly Bazoer, kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyecek.

72' Anthony Nwakaeme sol kanatta topu alıp önünü boşaltı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Anthony Nwakaeme'nin şutunu Jakub Slowik kurtardı.

69' Marko Jevtovic çıktı.Umut Nayir oyunda.

68' KAÇTI! Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasının solundan içeriye gönderdiği topa Blaz Kramer dokunamadı.

65' Visca, Guilherme'ye yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.

61' Visca'nın ceza sahasının dışından çektiği şut dışarı gitti.

59' Visca'nın savunma arkasına attığı pası Banza'dan önce Jakub Slowik kontrol etti.

58' Konyaspor'da Ndao ve Uğurcan çıkıyor. Danijel Aleksic ve Hamidou Keyta oyunda.

54' GOL | Okay'ın dokunuşuyla savunma arkasına giden topta Simon Banza'nın şutu gol oldu.

50' Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, sarı kart gördü.

49' Simon Banza'nın savunma arkasına attığı pas Cham'a gelmedi. Savunma araya girdi.

47' Visca, sol kanatta topla buluştu. Kaleyi karşısına alan Visca topu ıskaladı.

46' Trabzonspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Enis Bardhi, giren oyuncu John Lundstram.

45' GOOOL BANZA! penaltıdan golü buldu.

45' Trabzonspor penaltı kullanacak.

44' Trabzonspor, penaltı bekliyor! Kullanılan kornerde Banza'nın kafasında Kramer'in topa müdahalesinde penaltı bekleniyor.

36' Ozan Tufan, oyuna devam edemeyecek. Muhammed-Cham girdi. Ozan Tufan çıktı.

33' Pedro Malheiro'nun ortasında Ozan Tufan ceza sahasında yerde kaldı.

24' GOL ADİL DEMİRBAĞ! 1-1... Riechedly Bazoer'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topta arka alanda Adil Demirbağ topla buluştu. Adil'in çektiği şut gol oldu.

20' Ceza sahası içinde Eren Elmalı'nın yüzüne yakın mesafeden sert bir top isabet etti. Hakem oyunu durdurd!

16' HARİKA BİR GOL EDİN VİSCA... Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top Visca'nın önüne düştü. Visca'nın harika şutu örümcek ağlarını temizledi.

9' Savunma arkasına atılan pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Blaz Kramer'e Denswil harika bir müdahale yaparak topu kornere gönderdi.

6' Harika çalımlarla ceza sahasına giren Ozan, Banza'ya verdi. Banza'nın şutu kalecinin üstüne gitti.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.