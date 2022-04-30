CANLI YAYIN: Trabzonspor 1-0 Antalyaspor

30 Nisan 2022 Cumartesi, 18:45

CANLI | Trabzonspor 1-0 Fraport TAV Antalyaspor

46' Karşılaşmanın ikinci yarısına Antalyaspor başlıyor.

45+2' İlk yarı sona eriyor.

45' İlk yarının sonuna en az 2 dakika ilave ediliyor.

42' Antalyaspor gole yaklaşıyor. Ndao'nun vuruşunda Uğurcan gole izin vermiyor.

35' Fraport TAV Antalyaspor takımından Fernando Martins ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

30' Antalyaspor'da Haji Wright topu ağlara gönderiyor ama ofsayt bayrağı havada.

28' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Fredy ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

27' Trabzonspor'da Edin Visca sarı kart görüyor.

19' Haji Wright - Vitor Hugo mücadelesinde hakem, Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.

16' Trabzonspor takımından Edin Visca sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

15' Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Djaniny ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

11' Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Veysel Sarı geçiyor.

8' Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Alassane Ndao ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

6' Fraport TAV Antalyaspor takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Naldo.

4' Trabzonspor takımından Edin Visca ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

3' GOL! Trabzonspor, Cornelius ile 1-0 öne geçiyor.

1' Mücadele hakem Atilla Karaoğlan'ın düdüğüyle başlıyor.

Spor Toto Süper Lig'de bitime 4 hafta kala Trabzonspor 76 puanla ilk sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 8 puan geride 68 puanla 2. sırada bulunuyor.

Karadeniz ekibine, Fraport TAV Antalyaspor karşısında şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Trabzonspor - Antalyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayımlanıyor.

TARAFTAR İLGİSİ

Trabzonspor taraftarları şampiyonluk haftasındaki karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Pazartesi günü kombine kartlar haricinde satışa çıkarılan 12 bin 824 bilet, 4 dakikada bitti. 41 bin 461 kapasiteli Medical Park Stadı tamamen dolu olacak.

Trabzon dışından çok sayıda kişinin kente gelmesi nedeniyle ek uçak ve otobüs seferleri düzenlendi, ayrıca kentteki oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

FENERBAHÇE'NİN REKORUNU EGALE ETME ŞANSI

Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon olması halinde Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale edecek.

Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Puchacz, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius, Djaniny

Fraport TAV Antalyaspor:Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Fernando, Fredy, Ndao, Luiz Adriano, Doğukan, Haji Wright