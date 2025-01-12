CANLI YAYIN: Trabzonspor - Antalyaspor CANLI ANLATIM 2024/2025 Trendyol Süper Lig 19. hafta karşılaşması
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Onvo Antalyaspor ile sahasında karşılaşıyor. Mücadele ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Onvo Antalyaspor ile sahasında karşı karşıya geliyor.
Papara Park'ta saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetiyor. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Özgür Yankaya görev yapıyor.
11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Lundstram, Batagov, Eren, Mendy, Umut, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza.
Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Bahadır, Talisson, Güray, Erdal, Kaluzinski, Petrusenko, De Streek, Larsson, Samudio.
CANLI ANLATIM | Trabzonspor 1-0 Antalyaspor
43' Jakub Kaluzinski'nın ortasında Thalisson kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
40' Eren Elmalı'nın ceza sahasından vurduğu şut üstten auta çıktı.
37' Cham'ın Erdal'a yaptığı kayarak müdahale faul. Cham sarı kart gördü.
32' TEHLİKELİ ATAK! Sağ kanattan gelişen atakta içeriye yapılan yerde orta defanstan sekerek Umut Güneş'in önünde kaldı. Umut'un vurduğu şut defansa çarparak kornere çıktı.
31' Cham'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon ile ilgili Trabzonspor penaltı bekliyor.
29' TEHLİKELİ ATAK! Vişça'nın ortasında arka direkte topla buluşan Eren Elmalı'nın şutu, Bünyamin'e çarparak kornere çıktı.
24' TEHLİKELİ ATAK! Vişça'nın sağ kanattan içeriye doğru yerden ortasını Piriç uzanarak almaya çalıştı fakat top Nwakaeme'nin önünde kaldı. Nwakaeme'nin aşırtma şutunda Piric topu kurtardı.
23' Antalyaspor yedek kulübesi, itirazlardan dolayı sarı kart gördü.
22' Gol için VAR incelemesi yapıldı fakat karar değişmedi.
20' GOL | Antalyaspor'da defansta paslaşırken yapılan hata sonucu Vişça araya girdi. Sağ kanattan kaleye doğru sokulan Vişça, topu Banza'ya çıkarttı ve Banza topu boş ağlara gönderdi.
16' TEHLİKELİ ATAK! Banza'nın Kenan Piric'e baskısı sonucu topu kazanan Trabzonspor'da Cham'ın ceza sahası dışından çektiği şut az farkla dışarı çıktı.
12' TEHLİKELİ ATAK! Trabzonspor defansının arkasına atılan topta sağ içte topla buluşan Samudio'nun şutunu Uğurcan kurtardı. Antalyaspor korner kazandı.
9' TEHLİKELİ ATAK! Kullanılan köşe vuruşunda Braian Samudio'nun vurduğu şutu Uğurcan çıkardı, seken topta çekilen şut ise üst direkte patlayarak oyun alanına döndü.
5' Anthony Nwakaeme'nin orta alandan savunma arkasına verdiği pas isabetsiz. Top Kenan Piric'de kaldı.
4' Kullanılan serbest vuruşta Sam Larsson'un şutu dışarıda.
3' Anthony Nwakaeme'nin Bunyamin Balcı'ya müdahalesi faul. Antalyaspor serbest vuruş kullanacak.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
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