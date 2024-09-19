CANLI YAYIN: Trabzonspor - Kayserispor CANLI ANLATIM - 2024 / 2025 Trendyol Süper Lig

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında evinde Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…

CANLI YAYIN: Trabzonspor - Kayserispor CANLI ANLATIM - 2024 / 2025 Trendyol Süper Lig
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2024 - 19:07

Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.

Papara Park'ta oynanan ve saat 20.00'de başladı. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetiyor.

Trabzonspor'a geri dönen teknik direktör Şenol Güneş, takımın başında ikinci maçına çıkacak. Bordo-mavililer Güneş'le çıktığı ilk maçta sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmıştı.

İŞTE 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Cihan, Bardhi, Orsic, Draguş.

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Julian, Attamah, Carole, Kartal, Bourabia, Cardoso, Aylton, Hasan Ali, Nazon. 

CANLI ANLATIM | Trabzonspor 0-1 Kayserispor

34' Enis Bardhi tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

14' Oyuncu değişikliği! Trabzonspor takımında sakatlanan Stefan Savic yerini Ozan Tufan'a bırakıyor.

13' GOL! Hasan Ali Kaldırım Bellona Kayserispor takımını öne geçiren golü atıyor.

8' VAR incelemesinin ardından Kayserispor penaltı kazandı. Attamah'ın penaltı vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.

5' Bellona Kayserispor Bellona Kayserispor takımında Aylton Boa Morte hakem Mehmet Türkmen tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

3' Bellona Kayserispor Gökhan Sazdağı, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı


Etiketler: #trabzonspor #kayserispor #süper lig
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