CANLI YAYIN: Trabzonspor 2-1 Konyaspor CANLI ANLATIM 2024-2025 sezonu Süper Lig 7. haftası

Yayınlanma: 29.09.2024 - 15:05

Güncelleme: 29.09.2024 - 16:50

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Papara Park'ta saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Direnç Tonusluoğlu oturuyor.

Trabzonspor 5 puan ile 14, Konyaspor ise 8 puanla ile 8. sırada yer alıyor.

11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Ozan, Visca, Bardhi, Nwakaeme, Banza.

Konyaspor: Slowik, Nikola, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Pedrinho, Uğurcan, Ndao, Yusuf, Kramer

CANLI ANLATIM | Trabzonspor 2-1 Konyaspor

45' GOOOL BANZA! penaltıdan golü buldu.

45' Trabzonspor penaltı kullanacak.

44' Trabzonspor, penaltı bekliyor! Kullanılan kornerde Banza'nın kafasında Kramer'in topa müdahalesinde penaltı bekleniyor.

36' Ozan Tufan, oyuna devam edemeyecek. Muhammed-Cham girdi. Ozan Tufan çıktı.

33' Pedro Malheiro'nun ortasında Ozan Tufan ceza sahasında yerde kaldı.

24' GOL ADİL DEMİRBAĞ! 1-1... Riechedly Bazoer'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topta arka alanda Adil Demirbağ topla buluştu. Adil'in çektiği şut gol oldu.

20' Ceza sahası içinde Eren Elmalı'nın yüzüne yakın mesafeden sert bir top isabet etti. Hakem oyunu durdurd!

16' HARİKA BİR GOL EDİN VİSCA... Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top Visca'nın önüne düştü. Visca'nın harika şutu örümcek ağlarını temizledi.

9' Savunma arkasına atılan pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Blaz Kramer'e Denswil harika bir müdahale yaparak topu kornere gönderdi.

6' Harika çalımlarla ceza sahasına giren Ozan, Banza'ya verdi. Banza'nın şutu kalecinin üstüne gitti.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.