CANLI YAYIN: Türkiye - İzlanda CANLI ANLATIM - 2024/2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Saat 21:45'te başlayacak zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

CANLI YAYIN: Türkiye - İzlanda CANLI ANLATIM - 2024/2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2024 - 20:41

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji düdük çalacak. Jorgji'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Denis Rexha ve Ridiger Çokaj yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Eldorjan Hamiti olacak.

Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. İzlanda ise sahasında Karadağ'ı 2-0 yendi. İlk maçlar sonunda İzlanda 3 puanla lider durumda bulunuyor, ay-yıldızlı ekip 1 puana sahip.

İLK 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayir.

İzlanda: Valdimarsson, Sampsted, Hermannsson, Gretarsson, Tomasson, Anderson, Gudmundsson, Thordarson, Thosteinsson, Sigurdsson, Oskarsson.


Etiketler: #türkiye #İzlanda #uefa uluslar ligi #canlı #canlı anlatım #Canlı yayın

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