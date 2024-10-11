CANLI YAYIN: Türkiye - Karadağ CANLI ANLATIM - UEFA Uluslar B Ligi mücadelesi
A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde Karadağ'ı konuk ediyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya geliyor.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadele, saat 21.45'te başladı. Karşılaşma TV 8'den canlı yayınlanıyor.
Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Chiffi düdük çalıyor. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Alessio Berti ve Luigi Rossi yapıyor.
İŞTE 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Yunus, Arda, Kerem, Barış Alper
Karadağ: Nikic, Vukcevic, Vujacic, Camaj, Jovetic, Krstovic, Kuc, Sipcic, Jovovic, Bakic, Marusic.
CANLI ANLATIM | Türkiye 0-0 Karadağ
5' Arda sürerek getirdi. Ayağının içiyle ceza sahası dışından şutu çekti. Top dışarı gitti.
3' Arda Güler'in ceza sahasına yaptığı ortayı kaleci çıkarak kontrol etti.
2' Maçın hemen başında Hakan'ın uzaklardan şutu kalecinin kucağına gitti.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
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