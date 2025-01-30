CANLI YAYIN: Twente - Beşiktaş CANLI ANLATIM - 2024/2025 Sezonu UEFA Avrupa Ligi 8. Haftası
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçında Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili bütün ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçında Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Twente Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlenecek.
Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.
Son olarak sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 ile geçen ve topladığı 9 puan ile ligde 24. sırada bulunan Beşiktaş, Twente deplasmanında kazanarak adını ilk 16 takım arasına yazdırıp play-off'lara seribaşı olarak katılmak istiyor.
"Kara kartal" oynadığı 7 mücadelede 10 kez gol sevinci yaşarken, 14 de ise topu filelerinde gördü.
Joseph Oosting yönetimindeki ev sahibi ekip ise bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşayarak 7 puan topladı ve sıralamada 26. basamakta bulunuyor.
Bu sezon organizasyonda kalesinde 9 gol gören Hollanda ekibi, 7 kez de rakip fileleri havalandırdı.
Twente, "Kupa 2"de 7. hafta mücadelesinde Malmö'yü 3-2 mağlup etmeyi başardı.
Siyah-beyazlı takım, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı karşılaşmalarda kalesini gole kapatmakta güçlük çekti.
UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan başlayan Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano ile oynadığı iki maçta kalesinde 4 gol gördü.
Adını lig aşamasına yazdıran ve 2 mağlubiyetle başlayan "Kara kartal" oynadığı 7 karşılaşmada 10 attı. Siyah-beyazlılar, söz konusu 7 mücadelede 14 de gol yedi.
Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 9 karşılaşmada toplam 18 gol kaydeden siyah-beyazlı takım, rakiplerinin de aynı sayıda golüne ise engel olamadı.
Beşiktaş'ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde gol yemediği tek müsabaka, deplasmanda 1-0 kazanılan Olimpik Lyon maçı olarak kayıtlara geçti.
İŞTE 11'LER
Twente: Unnerstall, Van Rooij, Bruns, Lagerbielke, Salah-Eddine, Vlap, Sadilek, Steijn, Rots, Ltaief, Van Wolfswinkel.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Al-Musrati, Rashica, Rafa, Muçi, Immobile.
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