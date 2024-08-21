CANLI YAYIN: Young Boys 1-0 Galatasaray CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu

Yayınlanma: 21.08.2024 - 20:57

Güncelleme: 21.08.2024 - 22:11

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımına konuk oluyor. Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda oynanan maç, TSİ 22.00'de başladı. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanıyor.

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon 102 puan toplayarak rekor kıran sarı-kırmızılı takım, üst üste 2, toplamda da 24. kez şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, ülke puanı gereği şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı.

İsviçre Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Young Boys da "Devler Ligi"ne bu turda dahil oldu.

İki takım arasındaki rövanş müsabakası 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da yapılacak. İki maç sonunca turu geçen takım adını 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

İŞTE 11'LER

Young Boys: Von Ballamos, Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam, Niasse, Lauper, Colley, Ugrinic, Monteiro, Ganvoula.

Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

CANLI ANLATIM | Young Boys 1-0 Galatasaray

9' Mertens'in indirdiği topta Barış Alper Yılmaz sağ kanattan muhteşem ilerleyerek pasını çıkardı. Savunma topu kornere yolladı.

4' Maalesef top ağlarımızda. Young Boys 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen Young Boys atağında sağ kanattan hızla ilerleyen Joel Monteiro'nun çaprazdan şutu Muslera'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı