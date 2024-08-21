CANLI YAYIN: Young Boys 2-2 Galatasaray CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu

Yayınlanma: 21.08.2024 - 20:57

Güncelleme: 21.08.2024 - 23:50

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımına konuk oluyor. Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda oynanan maç, TSİ 22.00'de başladı. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanıyor.

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon 102 puan toplayarak rekor kıran sarı-kırmızılı takım, üst üste 2, toplamda da 24. kez şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, ülke puanı gereği şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı.

İsviçre Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Young Boys da "Devler Ligi"ne bu turda dahil oldu.

İki takım arasındaki rövanş müsabakası 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da yapılacak. İki maç sonunca turu geçen takım adını 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

İŞTE 11'LER

Young Boys: Von Ballamos, Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam, Niasse, Lauper, Colley, Ugrinic, Monteiro, Ganvoula.

Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

CANLI ANLATIM | Young Boys 2-2 Galatasaray

84' KIRMIZI KART! Abdülkerim Bardakcı ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

83' Karşılaşmanın hakemi penaltı şüphesiyle pozisyonu izlemek üzere VAR monitörüne gitti.

82' ABDÜLKERİM! Çok tehlikeli gelen ev sahibinde Filip Ugrinic'in boş durumdaki şutu kaleye yönelse de Abdülkerim ayak koyduğu topta golü önledi. Korner.

80' Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yerine Leo Dubois oyuna girdi.

74' Young Boys'ta Cheikh Niasse, Joel Monteiro ve Silvere Ganvoula oyundan çıktı. Meschack Elia, Cedric Itten ve Darian Males oyuna girdi.

72' BİR GOL DAHA! Batshuayi, skora dengeyi getirdi! 2-2 oluyor! Rakip kaleye yollanan uzun topta Kerem Aktürkoğlu kafasıyla topu Batshuayi'ye indirdi. Ceza yayı üzerinde sol ayağıyla vuruşunu yapan Batshuayi harika bir golle Galatasaray'ı geri döndürdü.

70' Ev sahibinde Mohamed Aly Camara, Mauro Icardi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

66' GOL GOL GOL! Batshuayi oyuna girer girmez farkı bire indirdi. Durum 2-1 oluyor! Ziyech'in kullandığı köşe vuruşunda Torreira topu arka direğe sektirdi. Batshuayi arka direkte bomboş pozisyonda dokunarak topu ağlara yolladı.

66' Galatasaray'da Elias Jelert'in yerine Michy Batshuayi oyuna girdi.

65' KÖŞEDEN UZANDI! Sara'nın sol çaprazdan direk dibine şutunda Keller topu kornere yolladı.

58' Hızlı çıkan Young Boys'ta sol çaprazdan kaleye yönelen Colley'in vuruşu direkten döndü.

51' Hakim Ziyech'in güzel ortasında Mauro Icardi'nin kafa vuruşu kalecinin üstüne gitti.

47' Kerem Aktürkoğlu'nun rakibinden sıyrılıp ortaya çevirdiği topta Ziyech'in vuruşunu kaleci kurtardı.

46' Galatasaray'da sakatlanan Muslera yerine Günay Güvenç oyuna girdi. Ayrıca Mertens'in yerine de Hakim Ziyech oyunda.

45' Kafayla indirilen topta savunma arkasına koşu yapıp topu alan Joel Monteiro sol köşeye sert vuruşunda Muslera'yı çaresiz bıraktı.

44' Mertens'in kullandığı serbest vuruşta Lucas Torreira'nın kafa vuruşunu Keller üst köşeden kornere çeldi.

43' Sağ kanatta üç rakibinin arasından ilerlemek isteyen Elias Jelert yerde kaldı. Faulü yapan Cheikh Niasse sarı kart gördü.

41' Galatasaray ceza sahası içine yükseltilen topta Silvere Ganvoula'nın tek vuruşu direğin yanından dışarıya gitti.

38' Young Boys gole yaklaştı. Kalabalık gelişen ev sahibi atağında ceza sahası içi sağ çaprazında topu alan Joel Monteiro'nun yerden vuruşu direk dibinden dışarıya gitti.

31' Ev sahibinde kaleci David von Ballmoos oyundan alındı. Keller oyuna giren isim.

29' Filip Ugrinic'in kullandığı köşe vuruşunun devamında Mertens hızlı hücuma çıkmak isterken yerde kaldı. Ev sahibinde Sandro Lauper sarı kart gördü.

26' Young Boys'ta serbest vuruşun kullanılmasını engelleyen Jaouen Hadjam sarı kart gördü.

25' Icardi'nin pasında boş pozisyonda ilerleyen Mertens'in ayak dışı denemesi dışarıya gitti.

22' Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

18' Direkt kaleye kullanılan serbest vuruşta Silvere Ganvoula'nun kavisli vuruşu dışarıda.

17' Lucas Torreira rakibine tehlikeli bölgede faul yaptı, Young Boys kaleyi karşıdan gören bölgeden serbest vuruş kullanacak.

12' Gabriel Sara'nın ceza sahası içine havalandırdığı topta araya giren Icardi'nin şutu direğin dibinden dışarıya gitti.

9' Mertens'in indirdiği topta Barış Alper Yılmaz sağ kanattan muhteşem ilerleyerek pasını çıkardı. Savunma topu kornere yolladı.

4' Maalesef top ağlarımızda. Young Boys 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen Young Boys atağında sağ kanattan hızla ilerleyen Joel Monteiro'nun çaprazdan şutu Muslera'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.