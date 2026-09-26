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Canlı yayında duyurdu: Jürgen Klopp'tan Alexander Nübel kararı
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Canlı yayında duyurdu: Jürgen Klopp'tan Alexander Nübel kararı

26.09.2026 16:41:00
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Cumhuriyet Spor
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Canlı yayında duyurdu: Jürgen Klopp'tan Alexander Nübel kararı

UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan ile karşılaşacak Almanya'nın teknik direktörü Jürgen Klopp, Alexander Nübel hakkındaki kararını açıkladı.

Canlı yayında duyurdu: Jürgen Klopp'tan Alexander Nübel kararı

UEFA Uluslar Ligi'ne Hollanda beraberliğiyle başlayan Almanya Milli Takımı, ikinci karşılaşmasında Yunanistan'ı konuk edecek. Jürgen Klopp yönetimindeki ilk iç saha maçını oynayacak Almanya, sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Canlı yayında duyurdu: Jürgen Klopp'tan Alexander Nübel kararı

Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Jürgen Klopp soruları yanıtladı.

Canlı yayında duyurdu: Jürgen Klopp'tan Alexander Nübel kararı

Klopp, Yunanistan'a karşı Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel'e şans vereceğini söyledi. Deneyimli teknik direktör açıklamasında, "Yunanistan maçında Alex Nübel oynayacak" dedi. Klopp, Marc-Andre Ter Stegen'e yönelik eleştirilere şaşırdığını ve tecrübeli oyuncunun performansından memnun olduğunu sözlerine ekledi. Almanya'nın Hollanda ile oynadığı maça Ter Stegen ilk 11'de başlamıştı.

Canlı yayında duyurdu: Jürgen Klopp'tan Alexander Nübel kararı

Beşiktaş'a bu yaz imza atan Alexander Nübel, siyah-beyazlı takımda 13 maçta süre alırken kalesinde 9 gol gördü. 29 yaşındaki oyuncu 7 maçta ise gole izin vermedi. Alexander Nübel, Almanya Milli Takım formasıyla 3 kez sahaya çıktı.

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