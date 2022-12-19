Carlo Ancelotti'den Cristiano Ronaldo için Al Nassr açıklaması
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile olan yolculuğu sona eren Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için eski hocası Carlo Ancelotti'den açıklama geldi.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile sözleşmesini feshettikten sonra adı Al Nassr ile anılan Cristiano Ronaldo için eski hocası Carlo Ancelotti'den açıklama geldi.
İtalyan teknik direktör, geride kalan Dünya Kupası ve Cristiano Ronaldo - Lionel Messi rekabetine de değinirken, "Messi kariyerini Dünya Kupası ile bitiriliyor, Ronaldo ise farklı bir şekilde. Ancak böyle olsa bile Ronaldo'nun özellikle Real Madrid'de, taraftarların kalbinde sonsuza kadar kalacak olağanüstü bir kariyeri vardı" ifadelerini kullandı.
Ronaldo için çıkan Al Nassr haberlerini de değerlendiren Ancelotti, "Geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Ronaldo'nun hala yüksek seviyede rekabet etmek istediğini biliyorum. Suudi Arabistan'ın onun için en uygun yer olduğunu düşünmüyorum" dedi.
Al Nassr'ın Portekizli yıldızla 2.5 yıllık 500 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığı öne sürülmüştü. Ronaldo ise bu haberleri yalanlamıştı.
Video Haberler
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Beyza Taşkıran'ın son sözleri ortaya çıktı!
- 'Demokrasiyi zehirliyorlar'
- Cumhur İttifakı'na şok üstüne şok: Ne yaptılarsa olmadı
- İşte AKP'nin İBB hesabı
- Nerden baksan tutarsızlık nerden baksan...
- Özlem Yıldız'dan 'Mehmet Ali Erbil' itirafı
- İmamoğlu açıklaması: İstinaf ve Yargıtay onadığı anda...
- Kübra Par gündemdeki 'yedek aday' formülünü yazdı
- Nusret alay konusu oldu
- Kadıköy'de yüzlerce 'hayvan boynuzu' ele geçirildi