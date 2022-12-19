Carlo Ancelotti'den Cristiano Ronaldo için Al Nassr açıklaması

19 Aralık 2022 Pazartesi, 20:35

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile sözleşmesini feshettikten sonra adı Al Nassr ile anılan Cristiano Ronaldo için eski hocası Carlo Ancelotti'den açıklama geldi.

İtalyan teknik direktör, geride kalan Dünya Kupası ve Cristiano Ronaldo - Lionel Messi rekabetine de değinirken, "Messi kariyerini Dünya Kupası ile bitiriliyor, Ronaldo ise farklı bir şekilde. Ancak böyle olsa bile Ronaldo'nun özellikle Real Madrid'de, taraftarların kalbinde sonsuza kadar kalacak olağanüstü bir kariyeri vardı" ifadelerini kullandı.

Ronaldo için çıkan Al Nassr haberlerini de değerlendiren Ancelotti, "Geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Ronaldo'nun hala yüksek seviyede rekabet etmek istediğini biliyorum. Suudi Arabistan'ın onun için en uygun yer olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Al Nassr'ın Portekizli yıldızla 2.5 yıllık 500 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığı öne sürülmüştü. Ronaldo ise bu haberleri yalanlamıştı.