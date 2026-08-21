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Carlos Alcaraz kortlara dönüş tarihini açıkladı!

Carlos Alcaraz kortlara dönüş tarihini açıkladı!

21.08.2026 00:09:00
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Carlos Alcaraz kortlara dönüş tarihini açıkladı!

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, sakatlığının iyileştiğini ve ABD Açık Tenis Turnuvası'na katılacağını duyurdu.
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Sakatlığı geçen İspanyol raket Carlos Alcaraz, ABD Açık Tenis Turnuvası'nda kortlara dönecek.

Alcaraz, sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, sağ bileğindeki sakatlık nedeniyle dört ay uzak kaldığı kortlara döneceğini açıkladı.

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İKİ GRAND SLAM'E KATILAMAMIŞTI

Kariyerinde iki ABD Açık şampiyonluğu bulunan 23 yaşındaki sporcu, sakatlığından dolayı bu yıl Fransa Açık ile Wimbledon Tenis Turnuvası'nda yer alamamıştı.

ABD Açık Tenis Turnuvası, bu yıl 23 Ağustos - 13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

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