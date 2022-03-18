Çaykur Didi Stadyumu kardan temizleniyor
Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor - Trabzonspor karşılaşması öncesi Çaykur Didi Stadyumu'nun zemininde kar küreme çalışması sürüyor.
Süper Lig'in 30. haftasında Karadeniz derbisi heyecanı yaşanacak. Çaykur Rizespor, sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. Karşılaşmadan önce Çaykur Didi Stadyumu zeminindeki kar küreme çalışmaları devam ediyor.
Karadeniz’de günlerdir etkili olan kar yağışının bu akşam oynanacak karşılaşmayı etkilememesi için Çaykur Rizespor yönetiminin talimatıyla stadyumun çimleri kesilip, önlem amacıyla zeminin üzerine branda serilmişti.
Tedbirler doğrultusunda görevlendirilen ekip, bugün öğle saatlerinde zeminin üzerini açarak stadı maça hazırlamaya başladı.
Branda kaldırıldıktan sonra kar yağışının şiddetini artırması nedeniyle saha kar tabakasıyla kaplandı.
Karşılaşmaya saatler kala hakem Volkan Bayarslan’ın talimatıyla kar temizleme çalışmaları başlatıldı. Sahanın zeminini kaplayan karlar temizlenmeye çalışılıyor.
İlgili Haberler
- Rizespor-Trabzonspor maçına kar engeli! Maç ertelenecek mi?
- Rus ve Belaruslu sporcular Elmas Lig'den men edildi
- Konyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Abdülkerim Bardakçı şoku
Video Haberler
- Erdoğan köprü ücretini sordu: Yurttaştan olay yanıt
- Gülistan Doku'nun baş şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
- Anne dehşeti: Bebeğine çamaşır suyu içirdi!
- Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert'ten açıklama
- Ters yöne giren TIR İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı
- Tandırda yakılıp öldürülmüştü: İstenen ceza belli oldu
- Bakan Nebati hakkında suç duyurusu
- Aleyna Ağgül davasında yeni gelişme!
- Yargıdan maske kararı!
- Kayıp Semira'nın cesedi bulunmuştu: 2 amca tutuklandı
En Çok Okunan Haberler
- Balotelli'ye milli takım şoku!
- Meral Akşener 5 esnafa gitti, 5 ah işitti
- 2022 Formula 1 heyecanı Bahreyn'de başlıyor
- Vali duyurdu: Turuncu alarm verildi
- İstanbul'da korkutan görüntü: Yaklaşık 200 metre...
- Çaykur Didi Stadyumu kardan temizleniyor
- Kan donduran cinayet: Önce vurdu, sonra gömdü
- Anderson Talisca'da flaş gelişme!
- A Millilerin aday kadrosu açıklandı! 3 yeni isim
- Kovid-19’dan daha tehlikeli olabilir