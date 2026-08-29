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Çaykur Rizespor, 3 puanı ilk yarıda bulduğu gollerle aldı

Çaykur Rizespor, 3 puanı ilk yarıda bulduğu gollerle aldı

29.08.2026 23:41:00
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Cumhuriyet Spor
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Çaykur Rizespor, 3 puanı ilk yarıda bulduğu gollerle aldı

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Gaziantep FK deplasmanında ilk yarıda bulduğu gollerle kazandı. Rizespor ligde ikinci galibiyetini alırken Gaziantep FK ilk kez kaybetti.

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Süper Lig'de 2026/27 sezonunun 3. haftasında Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Rizespor, 3 puanı hanesine yazdırırken goller ilk yarıda geldi.

Konuk takım 12. dakikada Emrecan Bulut'un attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Emrecan, 34. dakikada ise Ali Sowe'un golünde asisit yapan isim oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısının büyük bir bölümü 2-0'la geçilirken Rizespor'da Zakaria Ariss'in 90+1'de kendi kalesine attığı gol skoru belirledi. Ligdeki ilk maçında Konyaspor'u deplasmanda yenen Recep Uçar'ın ekibi, geçtiğimiz hafta Samsunspor'a yenilmişti. Bu sonuçla Rizespor ikinci galibiyetini alıp puanını 6 yaptı.

Süper Lig'e Alanyaspor beraberliğiyle başlayan Gaziantep FK ise geçen hafta Eyüpspor'u yenip ilk galibiyetini elde etmişti. Rizespor'a kaybeden Mirel Radoi'nin ekibi, bu sezon ligde ilk kez yenildi.

Rizespor Süper Lig'de gelecek sahasında Alanyaspor'la karşılaşacak. Gaziantep FK ise Göztepe'ye konuk olacak.

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