Çaykur Rizespor, 3 puanı ilk yarıda bulduğu gollerle aldı

Süper Lig'de 2026/27 sezonunun 3. haftasında Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Rizespor, 3 puanı hanesine yazdırırken goller ilk yarıda geldi.

Konuk takım 12. dakikada Emrecan Bulut'un attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Emrecan, 34. dakikada ise Ali Sowe'un golünde asisit yapan isim oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısının büyük bir bölümü 2-0'la geçilirken Rizespor'da Zakaria Ariss'in 90+1'de kendi kalesine attığı gol skoru belirledi. Ligdeki ilk maçında Konyaspor'u deplasmanda yenen Recep Uçar'ın ekibi, geçtiğimiz hafta Samsunspor'a yenilmişti. Bu sonuçla Rizespor ikinci galibiyetini alıp puanını 6 yaptı.

Süper Lig'e Alanyaspor beraberliğiyle başlayan Gaziantep FK ise geçen hafta Eyüpspor'u yenip ilk galibiyetini elde etmişti. Rizespor'a kaybeden Mirel Radoi'nin ekibi, bu sezon ligde ilk kez yenildi.

Rizespor Süper Lig'de gelecek sahasında Alanyaspor'la karşılaşacak. Gaziantep FK ise Göztepe'ye konuk olacak.