Çaykur Rizespor, Anthony Martial'i yalanladı: 'Haberler gerçeği yansıtmamaktadır'

Çaykur Rizespor, bir süredir bazı medya organlarında yer alan Anthony Martial transferi iddialarını yalanladı. Yeşil-mavili kulüp, Fransız forvet ve temsilcileriyle herhangi bir görüşme yapılmadığını resmi açıklamayla duyurdu.

"HERHANGİ BİR TEMAS KURULMAMIŞTIR"

Çaykur Rizespor'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bir süredir bazı medya organlarında yayımlanan Fransız forvet Anthony Martial'in kulübümüze transferi yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Kulüp, oyuncu cephesiyle hiçbir iletişim kurulmadığını belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Anthony Martial veya menajerleriyle herhangi bir buluşma ya da başka iletişim araçlarıyla bir temas kurmamıştır."

Yeşil-mavili kulüp, transfer çalışmalarında resmiyet kazanan gelişmelerin yalnızca resmî yayın organlarından paylaşılacağını vurguladı:

"Transfer çalışmalarında resmiyet kazanan bütün gelişmeleri resmî yayın organlarımızdan sizlerle paylaşacağımızı bu vesileyle yeniden hatırlatmak isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."