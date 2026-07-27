Çaykur Rizespor, Anthony Martial'i yalanladı: 'Haberler gerçeği yansıtmamaktadır'

Çaykur Rizespor, bir süredir bazı medya organlarında yer alan Anthony Martial transferi iddialarını yalanladı. Yeşil-mavili kulüp, Fransız forvet ve temsilcileriyle herhangi bir görüşme yapılmadığını resmi açıklamayla duyurdu.
"HERHANGİ BİR TEMAS KURULMAMIŞTIR"
Çaykur Rizespor'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Bir süredir bazı medya organlarında yayımlanan Fransız forvet Anthony Martial'in kulübümüze transferi yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."
Kulüp, oyuncu cephesiyle hiçbir iletişim kurulmadığını belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Anthony Martial veya menajerleriyle herhangi bir buluşma ya da başka iletişim araçlarıyla bir temas kurmamıştır."
Yeşil-mavili kulüp, transfer çalışmalarında resmiyet kazanan gelişmelerin yalnızca resmî yayın organlarından paylaşılacağını vurguladı:
"Transfer çalışmalarında resmiyet kazanan bütün gelişmeleri resmî yayın organlarımızdan sizlerle paylaşacağımızı bu vesileyle yeniden hatırlatmak isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."