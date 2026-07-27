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Çaykur Rizespor, Anthony Martial'i yalanladı: 'Haberler gerçeği yansıtmamaktadır'

Çaykur Rizespor, Anthony Martial'i yalanladı: 'Haberler gerçeği yansıtmamaktadır'

27.07.2026 16:57:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Çaykur Rizespor, Anthony Martial'i yalanladı: 'Haberler gerçeği yansıtmamaktadır'

Çaykur Rizespor, Anthony Martial'in transfer edileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kulüp, Fransız futbolcu veya menajerleriyle herhangi bir temas kurulmadığını bildirdi.

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Çaykur Rizespor, bir süredir bazı medya organlarında yer alan Anthony Martial transferi iddialarını yalanladı. Yeşil-mavili kulüp, Fransız forvet ve temsilcileriyle herhangi bir görüşme yapılmadığını resmi açıklamayla duyurdu.

"HERHANGİ BİR TEMAS KURULMAMIŞTIR"

Çaykur Rizespor'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bir süredir bazı medya organlarında yayımlanan Fransız forvet Anthony Martial'in kulübümüze transferi yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Kulüp, oyuncu cephesiyle hiçbir iletişim kurulmadığını belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Anthony Martial veya menajerleriyle herhangi bir buluşma ya da başka iletişim araçlarıyla bir temas kurmamıştır."

Yeşil-mavili kulüp, transfer çalışmalarında resmiyet kazanan gelişmelerin yalnızca resmî yayın organlarından paylaşılacağını vurguladı:

"Transfer çalışmalarında resmiyet kazanan bütün gelişmeleri resmî yayın organlarımızdan sizlerle paylaşacağımızı bu vesileyle yeniden hatırlatmak isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İlgili Konular: #transfer #çaykur rizespor #Anthony Martial

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