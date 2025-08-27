Çaykur Rizespor Başkanvekili Adnan Er: 'Galatasaray’a sürprizimiz olacak'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.08.2025 15:47:00
Faik Bakoğlu
Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da Başkanvekili Adnan Er, müsabakaya dair değerlendirmelerde bulundu.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanvekili Adnan Er, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Yeşil-Mavililerin Başkanvekili Adnan Er, takımın moral ve motivasyonunun yüksek olduğunu belirterek, “Ligin yenilgisiz ve gol yemeyen takımlarından Galatasaray’a sürpriz yapmak için İstanbul’a gidiyoruz. Sarı-Kırmızılı ekibe ilk yenilgiyi deplasmanda tattırmak istiyoruz. Eksik ve cezalı oyuncumuz yok. Teknik Direktörümüz İlhan Palut ve öğrencilerine güvenimiz tamdır” ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasındaki kritik mücadele 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.30’da İstanbul’da oynanacak. Karadeniz ekibi, bu zorlu deplasman için maçtan bir gün önce, cuma günü İstanbul’a hareket edecek.

