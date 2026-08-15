Çaykur Rizespor, Konyaspor deplasmanında 90+7'de güldü!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Tümosan Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Rizespor 1-0'lık skorla kazandı.
Konyaspor'un başarılı kalecisi Bahadır Güngördü, 68. dakikada sakatlanarak yerini Deniz Ertaş'a bıraktı.
LAÇİ GALİBİYETİ GETİRDİ
Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü 90+7. dakikada penaltıdan Qazim Laçi kaydetti.
Bu sonucun ardından Konyaspor puansız, Rizespor ise lige galibiyetle başlamış oldu.
Tümosan Konyaspor, gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Mert Bulut
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü (Dk. 68 Deniz Ertaş), Uğurcan Yazğılı, Awaziem, Adil Demirbağ, Andzouana, Melih İbrahimoğlu (Dk. 83 Bardhi), Gonçalves (Dk. 68 Jevtovic), Arif Boşluk, Deniz Türüç (Dk. 68 Kramer), Colley (Dk. 60 Emir Bars), Muleka
Çaykur Rizespor: Fofana, Ariss, Sagnan, Mocsi, Mithat Pala, Taylan Antalyalı, Laçi, Ahmed Kutucu (Dk. 84 Emrecan Bulut), Varesanovic (Dk. 68 Olawoyin), Mebude (Dk. 73 Faye), Sowe
Gol: Dk. 90+7 Laçi (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Laçi, Dk. 70 Mebude, Dk. 79 Sowe, Dk. 90+6 Mithat Pala (Çaykur Rizespor), Dk. 90+6 Awaziem (TÜMOSAN Konyaspor)