Çaykur Rizespor maçı öncesi... İsmail Kartal'dan Asensio kararı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın milli aranın ardından oynanacak Çaykur Rizespor maçında Marco Asensio'ya görev vereceği iddia edildi.
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak olan Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Turan Tovuz ile oynanan hazırlık maçında formasına kavuştu.
Önceki gün Azerbaycan'da oynanan karşılaşma 2-0 sarı lacivertli takımın üstünlüğüyle sona ermiş ve Asensio da ilk 11'de başladığı müsabakada 83 dakika görev almıştı.
İSMAİL KARTAL'DAN GEÇER NOT ALDI
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sahada fiziksel açıdan herhangi bir problem yaşamayan İspanyol yıldızın ortaya koyduğu performansta memnun kaldı.
İLK 11 BAŞLAMASI BEKLENİYOR
Haber detayında, Asensio'nun tamamen hazır hale geldiği ve Süper Lig'de cumartesi günü Rizespor ile oynanacak maça ilk 11'de başlamasının beklendiği kaydedildi.