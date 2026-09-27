Çaykur Rizespor'un 10 Ekim'deki Fenerbahçe maçına şimdiden yoğun ilgi var

2026-2027 futbol sezonu deplasmanlı Türkiye Süper Ligi'nin Adnan Süvari Sezonu'nun 7. haftasında, Çaykur Didi Stadyumu'nda Sarı Kanarya'yı konuk edecek olan Yeşil-Mavili Atmacalar'a çok değişik ve cazip prim ve hediyelerin verileceği öğrenildi.

​Çaykur Rizesporlu futbolculara galibiyet halinde prim olarak; dünyaca ünlü Anzer balından, özel çay, çiçek ve altınlar verilmesi bekleniyor. İkizdereli ünlü bal üreticisi Haydar İsmet Kösoğlu, kilosu 15 bin lira olan Anzer balından en az birer kilo olmak üzere başta futbolculara, teknik kadroya ve diğer görevlilere prim olarak vereceğini müjdeledi.

​Rize'deki çayda özel sektörün iddialı isimlerinden Ömer Yılmaz da ürettiği "Atmaca" isimli çaylarından tüm kadroya birer ton özel çay hediye etmeye hazır olduğunu açıkladı. Rize'deki gazete bayilerinden "Tonton" Vehbi Katırcı da Rizespor'un Fenerbahçe karşısında alacağı 3 puan karşılığında tüm futbolculara, teknik kadro ile birlikte diğer görevlilere tüm sezon boyunca tüm gazetelerden ve dergilerden hediye edeceğinin sözünü verdi.

​Bu arada Çaykur Rizespor'un eski başkanlarından Hasan Basri Çillioğlu da Çaykur Rizespor - Fenerbahçe lig maçını izleyecek tüm kadın futbolseverlerin biletlerini kendilerine takdim edeceğini ve galibiyet halinde ise tüm Çaykur Rizesporlu futbolculara birer çeyrek altın vereceğinin sözünü açıkladı.

​Öte yandan Rize'deki birçok sivil toplum örgütlerinin de yaptıkları açıklamada galibiyet halinde Çaykur Rizesporlu futbolcular ve diğer görevlilere de sürpriz prim ve hediye vermeleri bekleniyor.

​Geçen yılki maçlarda Fenerbahçe, Rize'den 5-2'lik galibiyetle İstanbul'a 3 puanla dönerken; İstanbul'daki maç ise 90+6'da 2-2 beraberlikle sona ermiş ve Fenerbahçe bu beraberlikle şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırmıştı.

​Ev sahibi konumundaki Çaykur Rizespor 7. haftaya 10 puanla 9. sırada, konuk Fenerbahçe ise 10 puanla 6. sırada yer alarak giriyor. Çaykur Rizespor son maçında İzmir'de 90+6'da Göztepe'den yediği penaltı golüyle 2-2 berabere kalırken; Fenerbahçe ise evinde lig sonuncusu Eyüpspor'u 8-0 yenerek ligdeki en farklı skoru kazanmıştı.

​10.10.2026 Cumartesi günkü Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında seyirci ve hasılat rekoru kırılması da bekleniyor.