Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun ile yollar ayrıldı

22 Eylül 2021 Çarşamba, 18:38

Çaykur Rizespor’da yönetim kurulu alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Bülent Uygun’un göreve devam edip etmeyeceğini görüşmek üzere toplanacaktı. Sonradan alınan bilgilere göre Bülent Uygun, Başakşehir maçı hazırlıkları için olan takım antrenmanına çıkmadı. Bu arada teknik direktör Bülent Uygun’un katılmadığı antrenmanı yardımcı antrenör Sefer Yılmaz yönetti.



Bunların ardından Ajansspor'un haberine göre, Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı.



SÜPER LİG'DE BU SEZONKİ TEKNİK DİREKTÖR AYRILIKLARI

Şenol Can-Kasımpaşa

Yalçın Koşukavak- Kayserispor

Samet Aybaba- Adana Demirspor

Ünal Karaman- Göztepe

Çağdaş Atan- Alanyaspor



