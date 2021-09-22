Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun ile yollar ayrıldı
Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldığı iddia ediliyor.
Çaykur Rizespor’da yönetim kurulu alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Bülent Uygun’un göreve devam edip etmeyeceğini görüşmek üzere toplanacaktı. Sonradan alınan bilgilere göre Bülent Uygun, Başakşehir maçı hazırlıkları için olan takım antrenmanına çıkmadı. Bu arada teknik direktör Bülent Uygun’un katılmadığı antrenmanı yardımcı antrenör Sefer Yılmaz yönetti.
Bunların ardından Ajansspor'un haberine göre, Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı.
SÜPER LİG'DE BU SEZONKİ TEKNİK DİREKTÖR AYRILIKLARI
Şenol Can-Kasımpaşa
Yalçın Koşukavak- Kayserispor
Samet Aybaba- Adana Demirspor
Ünal Karaman- Göztepe
Çağdaş Atan- Alanyaspor
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