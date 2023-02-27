Çaykur Rizespor'dan 'hükümet istifa' tezahüratına tepki! 'Foseptik farelerinin çığlıkları...'

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 08:36

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 08:36

Kahramanmaraş merkezde meydana gelen ve 11 kentte büyük yıkıma neden olan depremler sebebiyle ara verilen ve 25 Şubat'ta başlayan ligde Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş-Antalyaspor maçında da tribünlerden "hükümet istifa" sloganları yükseldi.

İktidar kanadından bu duruma ilk tepkiyi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gösterdi. Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden istifa ederek, maçların 'seyircisiz oynanma' talebinde bulundu.

Kayserispor, Konyaspor, Alanyaspor ve Erzurumspor'un ardından TFF 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor da tartışmaya dahil oldu. Çaykur Rizespor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk sporuna hizmet etmeyi toplumsal bir sorumluluk anlayışıyla gerçekleştiren Çaykur Rizespor Kulübü, sporun dayanışma ve birleştirici yönüne katkı sağlamayı vatanseverliğin bir gereği olarak şiar edinmiştir" ifadeleri yer alırken; metinde kullanılan "foseptik fareleri" ifadesi dikkat çekti.

Türk sporuna hizmet etmeyi toplumsal bir sorumluluk anlayışıyla gerçekleştiren Çaykur Rizespor Kulübü, sporun dayanışma ve birleştirici yönüne katkı sağlamayı vatanseverliğin bir gereği olarak şiar edinmiştir.



https://t.co/SnM8ml5GPv pic.twitter.com/5fYoeSArna — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) February 26, 2023

Rizespor'dan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Türk Milletinin yaşadığı büyük acı henüz çok tazeyken ve özlenen dayanışma ruhu ilk kez bu kadar yüksekken, birilerinin hazımsızlığına uşaklık yapmak Türk sporuna ihanettir.

Devletimiz ve milletimiz deprem bölgesinde yaraları sarmak için tüm gücü ile seferber olmuş iken tribünlerde alçakça provokasyona kalkışanları devletimiz de milletimiz de affetmeyecektir.

Milyonlarca futbolseverin gol sevincini yaşamaktan imtina ettiği bir ortamda yapılan provokatif girişimler foseptik farelerinin çığlıkları olarak tarihe not düşülecektir.

Milletimizin yaraları sarmak için büyük bir dayanışma içinde olmasından rahatsız olan lejyoner taraftar müsveddelerini şiddetle kınıyoruz.

Karadeniz gençleri olarak her zaman Aziz Milletimizin ve Devletimizin yanındayız!

Milletimizin başı sağ olsun."