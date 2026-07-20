Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cedi Osman yeni takımına imzayı attı

Cedi Osman yeni takımına imzayı attı

20.07.2026 16:35:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Cedi Osman yeni takımına imzayı attı

Yunanistan Ligi takımlarından PAOK, milli basketbolcu Cedi Osman'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yunanistan Basketbol Ligi ekiplerinden PAOK, milli oyuncu Cedi Osman'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'ta forma giyen 31 yaşındaki basketbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine altyapısından yetiştiği Anadolu Efes'te başlayan milli oyuncu, 2017'de Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) yolunu tuttu. NBA'de Cleveland Cavaliers (2017-2023) ve San Antonio Spurs'ta (2023-2024) oynayan Cedi, 2024'te Panathinaikos'a transfer olarak Avrupa'ya döndü.

Cedi Osman, 2024-2026 yıllarında Panathinaikos ile 2 kez Yunanistan Kupası şampiyonluğu elde etti.

İlgili Konular: #transfer #cedi osman #PAOK

İlgili Haberler

İsviçre maçı öncesi... Ergin Ataman, Cedi Osman'ın sakatlığıyla ilgili konuştu!
İsviçre maçı öncesi... Ergin Ataman, Cedi Osman'ın sakatlığıyla ilgili konuştu! FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde deplasmanda İsviçre ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.
Alperen Şengün ile Cedi Osman'ın hedefi ikide iki!
Alperen Şengün ile Cedi Osman'ın hedefi ikide iki! Milli basketbolcular Cedi Osman ve Alperen Şengün, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesi düzenlenen medya gününde açıklamalarda bulundu.
Anadolu Efes'ten Cedi Osman açıklaması
Anadolu Efes'ten Cedi Osman açıklaması Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, Panathinaikos forması giyen eski oyuncuları Cedi Osman'ın transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.