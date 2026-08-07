Çekya'da gündem Beşiktaş: 'Acımasız yenilgi'

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar tamamlandı. Beşiktaş, Çek ekibi Hradec Kralove'ye konuk olduğu karşılaşmayı 10 kişi kalmasına rağmen kazanarak rövanş öncesinde avantajlı bir skorla sahadan ayrıldı. 13 Ağustos'ta oynanacak maçta Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalabilmek için sahaya çıkacak.

'ACIMASIZ YENİLGİ' Karşılaşmanın ardından Çek basını mücadeleyi değerlendirirken benzer ifadelere yer verildi. Hradec'in Beşiktaş karşısında iyi bir performans sergilediği ancak istediği sonucu alamadığına vurgu yapıldı. Sport CZ'deki haberde, “Acımasız yenilgi! Hradec, Türk devine kıl payı kaybetti” başlığı kullanılırken mücadeleyle ilgili şu ifadelere yer verildi: “Maçın gidişatına bakıldığında acımasız ve belki de haksız bir sonuç. Hradec Kralove oyuncuları, Avrupa Ligi 3. eleme turunun açılış maçında Beşiktaş'a karşı daha net fırsatlar yakaladı, şut ve oyun açısından favoriden geride kalmadılar ve ikinci yarının bir bölümünü de sayısal üstünlükle oynadılar. Ancak Türk devi hızlı bir kontra atakla golü buldu ve 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı.”

'İSTANBUL'DAKİ RÖVANŞ ZORLU GEÇECEK' Idnes ise maça ilişkin değerlendirmesinde, “Zaman zaman favori rakiplerinden daha iyi oynadılar, birçok önemli fırsat yarattılar ancak gol atmayı başaramadılar. Ve Hradec Kralove oyuncuları, Avrupa Ligi üçüncü eleme turunun açılış maçında sayıca az kalan Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. İstanbul'daki rövanş maçı Hradec için zorlu geçecek. Henüz ligi başlamayan Beşiktaş, coşkulu taraftar desteğiyle geri dönecek. Ayrıca, Arsenal'den takviye olarak gelen Belçikalı orta saha oyuncusu Trossard da kadroda yer alabilir” ifadeleri kullanıldı.

'HRADEC SANSASYON YARATTI' TN Nova'daki haberde Hradec Kralove-Beşiktaş maçına ilişkin şu ifadeler kullanıldı: “Hradec sansasyon yarattı. Eksik kalmış Beşiktaş, yedek kulübesinden gelen bir joker oyuncunun golüyle onları durdurdu. Hradec Kralove futbolcuları, Beşiktaş'a karşı çok başarılı bir maç çıkardı ancak bunun karşılığını alamadılar. Avrupa Ligi üçüncü eleme turunun açılış maçında Türk devine 1-0 mağlup oldular.”